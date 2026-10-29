Alphabet: Gewinneinbruch kostet vorbörslich elf Prozent

Was bewegt die Aktie?

Alphabet erzielt einen Gewinn je Aktie von 2,12 Dollar nach 2,87 Dollar im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang um 26 Prozent, während die Erwartungen einen Anstieg auf 3,00 Dollar vorsahen. Der Konzernumsatz erreicht 127,8 Milliarden Dollar und verfehlt die Erwartungen um etwas mehr als 300 Millionen Dollar. Diese Enttäuschungen belasten den Aktienkurs.

Google Services steigert den Umsatz um elf Prozent auf 96,3 Milliarden Dollar. Erwartet waren 98,4 Milliarden Dollar. Die Werbeerlöse erreichen 82 Milliarden Dollar und bleiben damit unter den erwarteten 83,6 Milliarden Dollar. Google Search wächst beim Umsatz um zwölf Prozent auf 63 Milliarden Dollar, verfehlt damit aber offenbar die hohen Ansprüche des Marktes.

Die Zahl der Suchanfragen erreicht den höchsten Stand seit fünf Jahren. Suchanfragen mit künstlicher Intelligenz (KI) erzielen jedoch deutlich geringere Erlöse als klassische Suchanfragen. Weil der KI-Modus Fragen direkt beantwortet, klicken Nutzer seltener auf die klassischen blauen Links. Entscheidend wird deshalb, wie Alphabet KI-Agenten in Android, Chrome und die Google-Suche integriert und damit höhere Erlöse erzielt.

Google Cloud entwickelt sich deutlich stärker: Der Umsatz steigt um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar gegenüber erwarteten 29 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis wächst von 3,6 auf 11,1 Milliarden Dollar. Die Cloud-Marge steigt von 24 auf 36 Prozent, während die operative Marge des Konzerns 31,8 Prozent erreicht.

Zusätzlich verwendet Oracle erstmals Googles eigene Chips in seiner Cloud, was deren Potenzial als zusätzliche Umsatzquelle unterstreicht. Zugleich hält Alphabet an geplanten Investitionsausgaben von 195 bis 205 Milliarden Dollar fest und kündigt für 2027 weitere Steigerungen an. Der freie Cashflow fällt ins Minus. Das erschwert die Bewertung für Anleger, die den Aktienkurs am freien Cashflow messen.

Charttechnik

Die Aktie ist aus einer Dreiecksformation nach unten ausgebrochen. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung setzt sich der Rückgang in Richtung 290 Dollar fort. Gegenüber Kursen von über 400 Dollar beträgt die Korrektur inzwischen nahezu 30 Prozent; frühere Rückgänge erreichten bereits 22 beziehungsweise 30 Prozent.

Aus der Länge der vorherigen Abwärtsbewegung ergibt sich nur noch begrenztes weiteres Abwärtspotenzial. Für eine Stabilisierung sollte der Kurs zügig wieder über das zuletzt unterschrittene Tief und anschließend über 300 Dollar steigen.

Martins Einschätzung

Die Alphabet-Position bleibt im Depot. Das starke Cloud-Wachstum und die höhere operative Marge sprechen dafür, die Beteiligung auch während dieser Korrektur zu halten. Eine schnelle Rückkehr über das vorherige Tief und die Marke von 300 Dollar würde das Szenario einer späteren Aufwärtsbewegung stützen.