Märkte heute 29.10.2026

Alphabet: KI-Kostenschock – Microsoft und Adidas glänzen

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Aixtron, Adidas, Volkswagen, Samsung, GE Vernova, Vertiv, Marvell, Oracle, ServiceNow, KLA Corporation, Microsoft und Alphabet.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Adidas – Rekordgewinn mit einem Haken?

Adidas überrascht mit starken Quartalszahlen und hebt die Jahresprognose an. Doch bei genauerem Hinsehen stellt sich eine entscheidende Frage: Wie nachhaltig ist der kräftige Gewinnanstieg wirklich? Wir schauen auf die regionalen Unterschiede, die Entwicklung der Margen und die Aussichten für 2027.

Microsoft – Azure wächst, die KI-Rechnung steigt!

Microsoft übertrifft die Erwartungen und profitiert weiterhin von einer enormen Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten. Auch der Ausblick macht Anlegern Hoffnung. Doch die dafür notwendigen Investitionen erreichen neue Dimensionen. Kann Microsoft das hohe Wachstumstempo beibehalten und gleichzeitig die Profitabilität sichern?

Alphabet – Cloud-Boom und trotzdem Kursverluste?

Alphabet meldet außergewöhnliches Wachstum bei Google Cloud, doch die Aktie reagiert deutlich negativ. Was steckt hinter dem Gewinneinbruch? Wie kritisch sind die steigenden KI-Investitionen wirklich? Und übersehen Anleger möglicherweise die Stärke des operativen Geschäfts?

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