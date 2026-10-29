Alzchem bestätigt Prognose - Spezialchemie wächst kräftig

München, 29. ⁠Okt (Reuters) - Der bayerische Spezialchemiekonzern Alzchem profitiert weiter von der starken Nachfrage nach dem Muskelaufbaumittel Kreatin und nach Sprengstoffen. Der Umsatz stieg in den ersten ‌neun Monaten um vier Prozent auf 443,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Trostberg ⁠mitteilte. Das ⁠Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um acht Prozent auf 93,2 Millionen Euro, die operative Marge verbesserte sich damit auf 21,0 (20,3) Prozent. Für das gesamte Jahr erwartet Alzchem weiterhin einen ‌Umsatz von 600 Millionen Euro ‌und ein Ebitda von 126 Millionen Euro, bei einer Ebitda-Marge von 21,0 Prozent.

Alzchem ist der einzige europäische ⁠Hersteller von Kreatin, das als Nahrungsergänzungsmittel vor allem bei ‌Sportlern beliebt ist. Zudem ⁠baut Alzchem die Produktion von Nitroguanidin für Munition aus. Die ersten Umsätze aus der zusätzlichen Produktionslinie in Deutschland seien noch im vierten ‌Quartal zu erwarten, erklärte ⁠das Unternehmen. Auch in ⁠den USA soll eine Nitroguanidin-Produktion aufgebaut werden, die im zweiten Halbjahr 2027 in Betrieb gehen soll. "Mit unseren umfangreichen strategischen Investitionen schaffen wir die Voraussetzungen, um die anhaltend hohe Nachfrage in unseren Wachstumsmärkten künftig noch besser bedienen zu können", sagte Vorstandschef Andreas Niedermaier.

(Bericht von Alexander Hübner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)