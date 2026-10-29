ANALYSE-FLASH: Berenberg startet TK Accelis mit 'Buy' - Ziel 37 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis beim Kursziel von 37 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Essener seien Europas größter, werksunabhängiger Metallhändler, und unter den 4 größten in Nordamerika, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwoch in seiner Kaufempfehlung. Die Abspaltung von Thyssenkrupp beseitige die Konzern-Handicaps und erlaube eine Marge-vor-Volumen-Strategie. Dabei sei die Profitabilität in den ersten neun Monaten dieses Jahres ohnehin schon gestiegen, merkte der Experte an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:59 / GMT

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