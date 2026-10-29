ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im dritten Quartal ein gutes Umsatzwachstum erzielt, wenn auch kombiniert mit einem produkt- und umsatzmixbedingten Margenrückgang, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine erneute Anhebung der Free-Cashflow-Zielsetzung sei ein wichtiges Signal, denn in den vergangenen Jahren sei dies häufig ein Schwachpunkt gewesen. Der in den Papieren eingepreiste Abschlag sei zu hoch./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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