ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, wobei in die Konsensprognosen wohl bereinigte und unbereinigte Analystenschätzungen eingeflossen seien, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der Nettomittelzufluss tendiere nach den ersten neun Monaten des Jahres in Richtung oberes Ende der Jahreszielspanne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Möglicher Zusammenschluss mit SpaceXBarclays hebt Tesla-Kursziel wegen Fusionsgerüchten kräftig an26. Okt. · dpa-AFX
ROUNDUP 2: VW-Rivale Stellantis wieder in den roten Zahlen - Aktie springt hochgestern, 15:35 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"heute, 12:55 Uhr · The Market
PlusInterview mit Fondsmanager
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
PlusKeine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
PlusBis zu 95 Milliarden US-Dollar