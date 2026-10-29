ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, wobei in die Konsensprognosen wohl bereinigte und unbereinigte Analystenschätzungen eingeflossen seien, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der Nettomittelzufluss tendiere nach den ersten neun Monaten des Jahres in Richtung oberes Ende der Jahreszielspanne./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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