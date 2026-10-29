ANALYSE-FLASH: RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 330 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Der Umsatz habe im dritten Quartal auf konsolidierter Basis in etwa die Erwartungen erfüllt, während des operative Ergebnis (Ebit) darüber liege, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Ausblick auf das vierte Quartal sei die Situation jedoch anders: Dieser liege umsatz- und vor allem ergebnisseitig unter den Erwartungen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / EDT

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