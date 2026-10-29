ANALYSE-FLASH: UBS belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle nach einem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Software- und Datencenter-Konzern habe die Erwartungen sowohl der Anleihe- als auch der Aktieninvestoren erfüllt und sogar noch übertroffen, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies unter anderem auf den früher als erwartet positiven freien Barmittelzufluss. Zudem gebe es keinen Bedarf an Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierung über das Geschäftsjahr 2027/28 hinaus, und die mittelfristige Prognose sei bestätigt worden./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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