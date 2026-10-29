Andritz mit Rekordauftragsbestand und Gewinnplus

Wien, 29. ⁠Okt (Reuters) - Der österreichische Anlagenbauer Andritz hat im dritten Quartal dank eines Rekordauftragsbestands Umsatz und Gewinn gesteigert und seinen Ausblick für 2026 bestätigt. Der Umsatz stieg um 9,2 Prozent auf 2,06 ‌Milliarden Euro, wie der Grazer Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 14,4 Prozent auf 127,3 Millionen ⁠Euro.

Der ⁠Auftragseingang blieb mit 2,17 Milliarden Euro nahezu stabil. Getragen wurde die Entwicklung vor allem von einer starken Nachfrage in den Sparten Wasserkraft (Hydropower) und Metallerzeugung (Metals), wo der Auftragseingang um 34 und 21 Prozent zulegte. Andritz verwies auf Investitionen in ‌erneuerbare Energien sowie die Modernisierung bestehender ‌Wasserkraftwerke. Dagegen sank der Auftragseingang im größten Geschäftsbereich Zellstoff und Papier (Pulp & Paper) um rund ein Viertel. Das Unternehmen führte dies auf ⁠ein besonders starkes Vorjahresquartal zurück. Der gesamte Auftragsbestand erreichte mit ‌12,73 Milliarden Euro einen neuen ⁠Höchstwert und lag damit 21,7 Prozent über dem Niveau von Ende 2025.

Vorstandschef Joachim Schönbeck zeigte sich zuversichtlich, den hohen Auftragsstand in profitables Wachstum umzusetzen. Die operative ‌Marge (Ebita-Marge) blieb im dritten ⁠Quartal mit 9,0 Prozent stabil ⁠auf hohem Niveau. Für das Gesamtjahr erwartet Andritz weiterhin eine Marge zwischen 8,7 und 9,1 Prozent bei einem Umsatz von 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro. Im Oktober hatte der Konzern zudem mittelfristige Ziele vorgestellt. Bis 2029 soll der Umsatz auf zehn Milliarden Euro wachsen und die vergleichbare Ebita-Marge zehn Prozent erreichen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert ⁠von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)