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APA ots news: Finanzwissen macht Anleger sicher: 94 Prozent profitieren von Weiterbildung an der Wiener Börse Akademie

Aktuelle Studie zeigt: Finanzbildung stärkt Entscheidungssicherheit und Eigeninitiative - Großes Interesse an KI bei der Geldanlage - Neues Seminarprogramm greift Trends auf Wien (APA-ots) - Wie kann man sein Geld sinnvoll anlegen, Vermögen schon in jungen Jahren langfristig aufbauen oder für die Pension vorsorgen? Angesichts komplexer Finanzmärkte und vielfältiger Anlagemöglichkeiten gewinnt fundiertes Finanzwissen zunehmend an Bedeutung. Dass Weiterbildung dabei einen entscheidenden Unterschied machen kann, zeigt eine aktuelle Studie der Wiener Börse Akademie: 94 Prozent der befragten Absolventinnen und Absolventen haben durch ihre Weiterbildung ihr Finanz- und Börsenwissen erweitert, 83 Prozent fühlen sich bei Anlageentscheidungen sicherer und 82 Prozent können Chancen und Risiken besser einschätzen. Besonders bemerkenswert: Fast zwei Drittel der Befragten verfügten vor ihrer ersten Weiterbildung über wenig oder gar keine Anlageerfahrung. Finanzbildung ist ein wesentlicher Schlüssel zu selbstbestimmten Anlageentscheidungen. Wer Chancen und Risiken versteht, kann sein Vermögen gezielter aufbauen und für die Zukunft vorsorgen. Genau hier setzen wir mit unseren praxisnahen Bildungsangeboten an", betont Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der WK Wien. Vom Finanzwissen zur eigenen Anlageentscheidung Die im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien vom Marktforschungsinstitut MAKAM Research durchgeführte Befragung zeigt, dass Finanzbildung weit über die reine Wissensvermittlung hinausgeht. 85 Prozent können das Gelernte nach eigenen Angaben praktisch anwenden, 93 Prozent fühlen sich motiviert, sich weiterhin mit Finanz - und Börsenthemen auseinanderzusetzen. Auch das Anlageverhalten der Befragten unterstreicht ihre hohe Finanzmarktaktivität: 86 Prozent haben seit ihrer Weiterbildung in Wertpapiere oder andere Finanzprodukte investiert, 19 Prozent sogar erstmals. Besonders beliebt sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs) mit 81 Prozent, gefolgt von Aktien mit 71 Prozent. Trotz Weiterbildung bleibt Wissensbedarf Die Studienergebnisse machen zugleich deutlich, dass Finanzbildung ein kontinuierlicher Prozess ist. Obwohl die Befragten bereits Seminare oder Lehrgänge absolviert haben, schätzen 46 Prozent ihr aktuelles Finanzwissen weiterhin als eher gering oder sehr gering ein. 41 Prozent fühlen sich bei der selbstständigen Bewertung von Anlagechancen und -risiken noch nicht ausreichend sicher. Dabei setzen viele bereits auf eigenständige Information: 73 Prozent beschäftigen sich mindestens einmal pro Woche mit Finanzmärkten und Geldanlagen, 36 Prozent sogar täglich. Als wichtigste Informationsquellen dienen Wirtschafts- und Finanzmedien ( 54 Prozent), Online-Finanzportale (45 Prozent) und eigene Analysen ( 41 Prozent). Künstliche Intelligenz als neues Top-Thema der Finanzbildung Besonders großes Interesse besteht an neuen Technologien für die Geldanlage. 77 Prozent der Befragten würden künftig gerne ein Seminar zu Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher Intelligenz besuchen. Fast ebenso gefragt ist die systematische Aktiensuche mit 76 Prozent. Das zeigt: Anlegerinnen und Anleger wollen nicht nur grundlegende Finanzkenntnisse erwerben, sondern zunehmend auch moderne Analyseinstrumente kennenlernen und gezielt für ihre Entscheidungen einsetzen. Die Wiener Börse Akademie greift diesen Trend mit ihrem Seminarprogramm 2027 auf. Zu den neuen Bildungsangeboten zählt der Lehrgang "Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher Intelligenz (KI)". Weitere aktuelle Schwerpunkte sind "Pensionsvorsorge mit Wertpapieren" sowie "Anlegerschutz und Anlageberatung". Damit unterstützt die Akademie sowohl Einsteigerinnen und Einsteiger als auch erfahrene Anlegerinnen und Anleger dabei, ihre Finanzkompetenz gezielt auszubauen, langfristige Anlagestrategien zu entwickeln und ihre finanzielle Zukunft informiert und selbstbestimmt zu gestalten. 93 Prozent zufrieden: Trainerkompetenz überzeugt Dass das Weiterbildungsangebot den Erwartungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entspricht, belegen die hohen Zufriedenheitswerte: 93 Prozent sind mit den besuchten Seminaren und Lehrgängen sehr oder eher zufrieden, zwei Drittel sogar sehr zufrieden. Besonders positiv wird die fachliche Kompetenz und Erfahrung der Trainerinnen und Trainer bewertet: Sie erreicht einen Zufriedenheitswert von 99 Prozent. Insgesamt liegen sämtliche untersuchten Leistungsaspekte bei über 90 Prozent Zufriedenheit. Drei Viertel der Befragten halten es für wahrscheinlich, innerhalb der kommenden zwölf Monate erneut eine Weiterbildung an der Wiener Börse Akademie zu besuchen. Auch die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist hoch: 60 Prozent der Befragten würden die Wiener Börse Akademie mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterempfehlen. Seminarprogramm 2027: Wissen für die finanzielle Zukunft Ob langfristiger Vermögensaufbau, Erhalt der Kaufkraft, private Pensionsvorsorge oder der Einsatz neuer Technologien bei der Aktienanalyse: Das Seminarprogramm 2027 der Wiener Börse Akademie bietet aktuelle Bildungsangebote für unterschiedliche Wissensstände und Anlageinteressen. Das neue Seminarprogramm 2027 kann ab sofort bestellt werden. Interessierte können sich auch online über die Seminare und Lehrgänge informieren: www.wifiwien.at/boerse Zur Studie: Für die Kundinnen- und Kundenbefragung der Wiener Börse Akademie befragte MAKAM Research im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien von 16. September bis 8. Oktober 2026 insgesamt 155 Personen, die innerhalb der vergangenen drei Jahre Seminare oder Lehrgänge der Akademie besucht hatten. Zur Wiener Börse Akademie: Die Wiener Börse Akademie ist eine Kooperation zwischen dem WIFI Management Forum und der Wiener Börse AG. Das WIFI Management Forum der Wirtschaftskammer Wien übernimmt Organisation, Administration, Räumlichkeiten und technische Infrastruktur. Die Wiener Börse verantwortet Inhalte, Programm und Trainierende aus ihrem Experten-Netzwerk. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Wirtschaftskammer Wien Presse und Newsroom Dr. Brigitte Wimmer T 01 514 50-1822 I E brigitte.wimmer@wkw.at I W https://wko.at/wien *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0033 2026-10-29/09:30