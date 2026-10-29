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APA ots news: Finanzwissen macht Anleger sicher: 94 Prozent profitieren von Weiterbildung an der Wiener Börse Akademie

Aktuelle Studie zeigt: Finanzbildung stärkt  
Entscheidungssicherheit und Eigeninitiative - Großes Interesse 
an KI bei der Geldanlage - Neues Seminarprogramm greift Trends 
auf 

Wien (APA-ots) - Wie kann man sein Geld sinnvoll anlegen, Vermögen schon  
in jungen 
Jahren langfristig aufbauen oder für die Pension vorsorgen? 
Angesichts komplexer Finanzmärkte und vielfältiger 
Anlagemöglichkeiten gewinnt fundiertes Finanzwissen zunehmend an 
Bedeutung. Dass Weiterbildung dabei einen entscheidenden Unterschied 
machen kann, zeigt eine aktuelle Studie der Wiener Börse Akademie: 94 
Prozent der befragten Absolventinnen und Absolventen haben durch ihre 
Weiterbildung ihr Finanz- und Börsenwissen erweitert, 83 Prozent 
fühlen sich bei Anlageentscheidungen sicherer und 82 Prozent können 
Chancen und Risiken besser einschätzen. Besonders bemerkenswert: Fast 
zwei Drittel der Befragten verfügten vor ihrer ersten Weiterbildung 
über wenig oder gar keine Anlageerfahrung. 

Finanzbildung ist ein wesentlicher Schlüssel zu selbstbestimmten 
Anlageentscheidungen. Wer Chancen und Risiken versteht, kann sein 
Vermögen gezielter aufbauen und für die Zukunft vorsorgen. Genau hier 
setzen wir mit unseren praxisnahen Bildungsangeboten an", betont 
Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der WK Wien. 

Vom Finanzwissen zur eigenen Anlageentscheidung 

Die im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien vom 
Marktforschungsinstitut MAKAM Research durchgeführte Befragung zeigt, 
dass Finanzbildung weit über die reine Wissensvermittlung hinausgeht. 
85 Prozent können das Gelernte nach eigenen Angaben praktisch 
anwenden, 93 Prozent fühlen sich motiviert, sich weiterhin mit Finanz 
- und Börsenthemen auseinanderzusetzen. 

Auch das Anlageverhalten der Befragten unterstreicht ihre hohe 
Finanzmarktaktivität: 86 Prozent haben seit ihrer Weiterbildung in 
Wertpapiere oder andere Finanzprodukte investiert, 19 Prozent sogar 
erstmals. Besonders beliebt sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs) 
mit 81 Prozent, gefolgt von Aktien mit 71 Prozent. 

Trotz Weiterbildung bleibt Wissensbedarf 

Die Studienergebnisse machen zugleich deutlich, dass 
Finanzbildung ein kontinuierlicher Prozess ist. Obwohl die Befragten 
bereits Seminare oder Lehrgänge absolviert haben, schätzen 46 Prozent 
ihr aktuelles Finanzwissen weiterhin als eher gering oder sehr gering 
ein. 41 Prozent fühlen sich bei der selbstständigen Bewertung von 
Anlagechancen und -risiken noch nicht ausreichend sicher. 

Dabei setzen viele bereits auf eigenständige Information: 73 
Prozent beschäftigen sich mindestens einmal pro Woche mit 
Finanzmärkten und Geldanlagen, 36 Prozent sogar täglich. Als 
wichtigste Informationsquellen dienen Wirtschafts- und Finanzmedien ( 
54 Prozent), Online-Finanzportale (45 Prozent) und eigene Analysen ( 
41 Prozent). 

Künstliche Intelligenz als neues Top-Thema der Finanzbildung 

Besonders großes Interesse besteht an neuen Technologien für die 
Geldanlage. 77 Prozent der Befragten würden künftig gerne ein Seminar 
zu Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher Intelligenz 
besuchen. Fast ebenso gefragt ist die systematische Aktiensuche mit 
76 Prozent. Das zeigt: Anlegerinnen und Anleger wollen nicht nur 
grundlegende Finanzkenntnisse erwerben, sondern zunehmend auch 
moderne Analyseinstrumente kennenlernen und gezielt für ihre 
Entscheidungen einsetzen. 

Die Wiener Börse Akademie greift diesen Trend mit ihrem 
Seminarprogramm 2027 auf. Zu den neuen Bildungsangeboten zählt der 
Lehrgang "Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher 
Intelligenz (KI)". Weitere aktuelle Schwerpunkte sind 
"Pensionsvorsorge mit Wertpapieren" sowie "Anlegerschutz und 
Anlageberatung". Damit unterstützt die Akademie sowohl 
Einsteigerinnen und Einsteiger als auch erfahrene Anlegerinnen und 
Anleger dabei, ihre Finanzkompetenz gezielt auszubauen, langfristige 
Anlagestrategien zu entwickeln und ihre finanzielle Zukunft 
informiert und selbstbestimmt zu gestalten. 

93 Prozent zufrieden: Trainerkompetenz überzeugt 

Dass das Weiterbildungsangebot den Erwartungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer entspricht, belegen die hohen 
Zufriedenheitswerte: 93 Prozent sind mit den besuchten Seminaren und 
Lehrgängen sehr oder eher zufrieden, zwei Drittel sogar sehr 
zufrieden. Besonders positiv wird die fachliche Kompetenz und 
Erfahrung der Trainerinnen und Trainer bewertet: Sie erreicht einen 
Zufriedenheitswert von 99 Prozent. Insgesamt liegen sämtliche 
untersuchten Leistungsaspekte bei über 90 Prozent Zufriedenheit. 

Drei Viertel der Befragten halten es für wahrscheinlich, 
innerhalb der kommenden zwölf Monate erneut eine Weiterbildung an der 
Wiener Börse Akademie zu besuchen. Auch die Bereitschaft zur 
Weiterempfehlung ist hoch: 60 Prozent der Befragten würden die Wiener 
Börse Akademie mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterempfehlen. 

Seminarprogramm 2027: Wissen für die finanzielle Zukunft 

Ob langfristiger Vermögensaufbau, Erhalt der Kaufkraft, private 
Pensionsvorsorge oder der Einsatz neuer Technologien bei der 
Aktienanalyse: Das Seminarprogramm 2027 der Wiener Börse Akademie 
bietet aktuelle Bildungsangebote für unterschiedliche Wissensstände 
und Anlageinteressen. Das neue Seminarprogramm 2027 kann ab sofort 
bestellt werden. Interessierte können sich auch online über die 
Seminare und Lehrgänge informieren: www.wifiwien.at/boerse 

Zur Studie: Für die Kundinnen- und Kundenbefragung der Wiener 
Börse Akademie befragte MAKAM Research im Auftrag der 
Wirtschaftskammer Wien von 16. September bis 8. Oktober 2026 
insgesamt 155 Personen, die innerhalb der vergangenen drei Jahre 
Seminare oder Lehrgänge der Akademie besucht hatten. 

Zur Wiener Börse Akademie: Die Wiener Börse Akademie ist eine 
Kooperation zwischen dem WIFI Management Forum und der Wiener Börse 
AG. Das WIFI Management Forum der Wirtschaftskammer Wien übernimmt 
Organisation, Administration, Räumlichkeiten und technische 
Infrastruktur. Die Wiener Börse verantwortet Inhalte, Programm und 
Trainierende aus ihrem Experten-Netzwerk. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Wirtschaftskammer Wien 
   Presse und Newsroom 
   Dr. Brigitte Wimmer 
   T 01 514 50-1822 I E brigitte.wimmer@wkw.at I W https://wko.at/wien 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0033    2026-10-29/09:30
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