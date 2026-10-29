APA ots news: OMV erzielt im dritten Quartal 2026 ein starkes CCS...

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

APA ots news: OMV erzielt im dritten Quartal 2026 ein starkes CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 2,1 Mrd

Wien (APA-ots) - - Cashflow aus Betriebstätigkeit auf EUR 2.199 Mio  
gestiegen; 
Cashflow exkl. Net-Working-Capital-Positionen auf EUR 2.334 Mio 
gestiegen 

- Starke Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 17 % 

- Ergebnis im Geschäftsbereich Energy durch positives Marktumfeld 
begünstigt 

- Ergebnis im Geschäftsbereich Fuels durch deutlich höhere 
Raffineriemargen, hohe Auslastungsgrade und vorteilhaften Produktmix 
positiv beeinflusst; teilweise ausgleichender Effekt durch geringeren 
Beitrag des Retail-Geschäfts 

- Ergebnis im Geschäftsbereich Chemicals durch sinkende Marktpreise 
im Vergleich zu einem günstigen Marktumfeld im zweiten Quartal 
beeinflusst; Integrationsprozess der Borouge International schreitet 
weiter voran 

OMV hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt 
gegeben. 1 Das Unternehmen erzielte ein CCS Operatives Ergebnis vor 
Sondereffekten von EUR 2.117 Millionen und einen den Aktionären des 
Mutterunternehmens zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor 
Sondereffekten von EUR 1.153 Millionen. Die Umsatzerlöse aus 
fortgeführten Geschäften beliefen sich auf EUR 8.959 Millionen. Der 
Cashflow aus der Betriebstätigkeit lag bei EUR 2.199 Millionen. Der 
Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital- 
Positionen lag bei EUR 2.334 Millionen, was einem Zuwachs von 57 
Prozent gegenüber Q3/25 entspricht. 

Im Geschäftsbereich Energy stieg das Operative Ergebnis vor 
Sondereffekten auf EUR 936 Millionen. Das CCS Operative Ergebnis vor 
Sondereffekten des Geschäftsbereichs Fuels stieg auf EUR 1.124 
Millionen. Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten des 
Geschäftsbereichs Chemicals ging auf EUR 63 Millionen zurück. Das CCS 
Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten betrug EUR 3,54. Mit einer 
Nettoverschuldung von EUR 4.403 Millionen und einem Leverage-Grad von 
17 Prozent per Ende des dritten Quartals 2026 ist die Bilanz von OMV 
weiterhin solide. 

Emma Delaney, Vorstandsvorsitzende und CEO: "Im dritten Quartal 
erzielte OMV ein CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 
2,1 Milliarden. Die Geschäftsbereiche Fuels und Energy waren dabei 
die wichtigsten Ertragstreiber, während der Beitrag des 
Geschäftsbereichs Chemicals geringer ausfiel. Dies spiegelt auch den 
geänderten Umfang der Konsolidierung wider. Angesichts der 
anhaltenden geopolitischen Herausforderungen richteten wir unseren 
Fokus weiterhin auf einen sicheren und zuverlässigen operativen 
Betrieb sowie eine disziplinierte Umsetzung unserer Projekte." 

Energy 

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten im Geschäftsbereich 
Energy stieg im dritten Quartal 2026 um 51 Prozent auf EUR 936 
Millionen (Q3/25: EUR 622 Millionen). Der Anstieg war hauptsächlich 
auf positive Markteffekte in Höhe von EUR 515 Millionen 
zurückzuführen, in denen sich deutlich höhere realisierte Gas- und 
Ölpreise widerspiegelten. Dies glich die geringeren Verkaufsmengen 
aufgrund von verzögerten Liftings im Nahen Osten infolge logistischer 
Engpässe mehr als aus. 

Die Produktion von Kohlenwasserstoffen belief sich auf 294 kboe/d 
(Q3/25: 304 kboe/d). Dies bedeutet eine resiliente operative Leistung 
trotz des natürlichen Förderrückgangs in Rumänien, Neuseeland und 
Norwegen. Die Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen reduzierte 
sich auf 225 kboe/d (Q3/25: 306 kboe/d). Ausschlaggebend für den 
Rückgang war das Ausbleiben von Liftings aus dem Nahen Osten aufgrund 
des Konflikts in der Region. Darüber hinaus fielen die Verkaufsmengen 
aus Norwegen geringer aus, was in erster Linie auf den Lifting- 
Zeitplan zurückzuführen war, und in Rumänien gingen die 
Verkaufsmengen im Einklang mit der Produktion zurück. 

Fuels 

Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten im Geschäftsbereich 
Fuels stieg im dritten Quartal 2026 erheblich auf EUR 1.124 Millionen 
(Q3/25: EUR 413 Millionen). Dies war vor allem auf deutlich höhere 
Raffinerie-Referenzmargen in Europa und im Nahen Osten sowie auf hohe 
Raffinerie-Auslastungsgrade in Verbindung mit einem verbesserten 
Produktmix zurückzuführen. Das höhere Ergebnis im Raffineriegeschäft 
glich den geringeren Beitrag des Retail-Geschäfts mehr als aus. Das 
Retail-Geschäft hatte mit schwächeren Margen im Kraftstoffbereich zu 
kämpfen, nachdem die internationalen Notierungen für Erdölprodukte 
infolge des Iran-Konflikts stark angestiegen waren. Dies konnte durch 
höhere Verkaufsmengen nur teilweise kompensiert werden. Das Ergebnis 
des Commercial-Geschäfts blieb auf einem vergleichbaren Niveau. 

Die OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa hat sich mit USD 37,5/bbl 
(Q3/25: USD 11,5/bbl) mehr als verdreifacht. Dies war in erster Linie 
auf höhere Crackspreads für Mitteldestillate und Benzin 
zurückzuführen, bedingt durch das knappe Angebot an 
Raffinerieprodukten aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten 
und der teilweisen Sperrung der Straße von Hormus. Erneute Angriffe 
auf die russische Raffinerieinfrastruktur verschärften die globale 
Versorgungslage weiter. 

ADNOC Refining & Trading trug EUR 158 Millionen bei, ein Anstieg 
gegenüber EUR 52 Millionen im Vorjahresquartal. Das Ergebnis 
profitierte vom hohen Auslastungsgrad bei ADNOC Refining in einem von 
außergewöhnlich starken Raffineriemargen gekennzeichneten Umfeld. 

Chemicals 

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten im Geschäftsbereich 
Chemicals belief sich im dritten Quartal 2026 auf EUR 63 Millionen 
gegenüber EUR 222 Millionen im Vorjahresquartal. 

Das Ergebnis des OMV Basischemikaliengeschäfts stieg im Vergleich 
zu Q3/25 erheblich, hauptsächlich aufgrund deutlich stärkerer Olefin- 
Referenzmargen. Mit 82 Prozent stieg der Auslastungsgrad der von OMV 
betriebenen Steamcracker um 3 Prozentpunkte (Q3/25: 79 %). 

Der Beitrag von Borouge International, ausgewiesen als der OMV 
Anteil am Periodenüberschuss vor Sondereffekten des nach der Equity- 
Methode bilanzierten Unternehmens, belief sich in Q3/26 auf EUR 16 
Millionen. Dies spiegelt einen starken Rückgang der Referenzpreise 
wider, der durch einen nicht minder starken Rückgang bei den 
Inputpreisen, insbesondere in Europa und den USA, weiter verschärft 
wurde. Während die Benchmarkpreise in Q2/26 aufgrund des Konflikts im 
Nahen Osten globale Angebotsengpässe widerspiegelten, kam es in Q3/26 
zu breiten Preiskorrekturen an den weltweiten Olefin- und 
Polyolefinmärkten. 

Kennzahlen drittes Quartal 2026 vs. drittes Quartal 2025 

Konzern 

- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäften in Höhe von EUR 8.959 
Mio, Anstieg um 43 % 

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 2.117 Mio, 
Anstieg um 68 % 

- Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS 
Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 1.153 Mio, Anstieg um 
94 % 

- CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 3,54, Anstieg um 
95 % 

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital- 
Positionen von EUR 2.334 Mio, Anstieg um 57 % 

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 2.199 Mio, Anstieg um 
101 % 

Energy 

- 

Durchschnittlich realisierter Ölpreis von USD 94/bbl, Anstieg um 
41 % 

- 

Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 49,24/MWh, 
Anstieg um 80 % 

- 

Kohlenwasserstoffproduktion von 294 kboe/d, Rückgang um 3 % 

- 

Produktionskosten von USD 10,53/boe, Rückgang um 4 % 

- 

Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 936 Mio, Anstieg 
um 51 % 

Fuels 

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa von USD 37,50/bbl, Anstieg um 
225 % 

- OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa von 92 %, Anstieg um 1 
Prozentpunkt 

- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 4,57 Mio t, 
Anstieg um 4 % 

- 

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1.124 Mio, 
Anstieg um 172 % 

Chemicals 

- 

Ethylen-Referenzmarge Europa von EUR 675/t, Anstieg um 18 % 

- 

Propylen-Referenzmarge Europa von EUR 604/t, Anstieg um 35 % 

- 

OMV Steamcracker-Auslastungsgrad bei 82 %, Anstieg um 3 
Prozentpunkte 

- 

Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 63 Mio, Rückgang 
um 72 % 

Ausblick 2026 

- Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei 
rund EUR 3,5 Mrd (vorherige Prognose: rund EUR 3,4 Mrd) 

- Durchschnittlicher Brent-Preis von über USD 95/bbl erwartet ( 
vorherige Prognose: zwischen USD 85/bbl und USD 95/bbl) 

- OMV erwartet eine Kohlenwasserstoffproduktion von rund 290 kboe/d ( 
vorherige Prognose: zwischen 280 kboe/d und 290 kboe/d; 2025: 305 
kboe/d), vorbehaltlich der geopolitischen Entwicklungen 

- Durchschnittlich realisierter Gaspreis bei rund EUR 45/MWh 
erwartet, wobei die THE-Preisprognose höher als EUR 55/MWh ist ( 
vorherige Prognose: von OMV durchschnittlich realisierter Gaspreis 
bei rund EUR 40/MWh, THE-Preis bei rund EUR 50/MWh) 

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa voraussichtlich bei rund USD 
25/bbl (vorherige Prognose: rund USD 20/bbl) 

- Auslastungsgrad der Raffinerien in Europa prognostiziert bei über 
90 % 

Den OMV Konzernbericht Q3 2026 finden Sie hier . 

1) Die genannten Werte beziehen sich auf das dritte Quartal 2026; 
als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, 
die Werte des dritten Quartals des Vorjahres. 

Rückfragehinweis: 
   OMV International Media Relations 
   Telefon: 01404400 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0005    2026-10-29/07:04
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
OMV
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen