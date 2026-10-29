Axa steigert Einnahmen deutlich
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres kräftig gesteigert. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 93 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten drei Prozent betragen. Das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen legte um sieben Prozent zu. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt./jha/he
Das könnte dich auch interessieren
Attraktive Chancen - Aktienanleihen auf NVIDIA, Münchener Rück und Palantir Technologiesgestern, 11:15 Uhr · Vontobel
Plus-Analysen
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"heute, 12:55 Uhr · The Market
PlusInterview mit Fondsmanager
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
PlusKeine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
PlusBis zu 95 Milliarden US-Dollar