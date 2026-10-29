BaFin-Chef: Vielfältiges Bankensystem muss erhalten bleiben

Berlin, 29. ⁠Okt (Reuters) - Die deutsche Finanzaufsicht BaFin pocht in der Debatte über einen einheitlichen Einlagensicherungsmechanismus in Europa auf wichtige Leitprinzipien. Ein neues System müsse einen konkreten Mehrwert ‌für die Bankenunion bieten, sagte BaFin-Chef Mark Branson am Donnerstag auf der Konferenz der International Association of ⁠Deposit Insurers (IADI) ⁠in Berlin. Grundsätzlich stehe die BaFin einer Weiterentwicklung offen gegenüber, doch sei die Glaubwürdigkeit jedes einzelnen Systembestandteils von Bedeutung.

Sollten die Sicherungssysteme voneinander getrennt werden – etwa durch ein europäisches System für Großbanken und ‌nationale Systeme für kleinere Banken –, so ‌müssten alle Teile für sich genommen glaubwürdig bleiben. "Eine Trennung von Großbanken und kleineren Instituten würde die derzeitige ⁠Risikoteilung beziehungsweise Quersubventionierung beenden – mit deutlichen Auswirkungen auf den ‌Wettbewerb", warnte Branson. Derartige ⁠Veränderungen der Wettbewerbslandschaft seien zugleich politische Entscheidungen; sie sollten nicht einfach stillschweigend als unvermeidliche Begleiterscheinung einer Systemänderung hingenommen werden.

"Meines Erachtens muss ein vielfältiges ‌Bankensystem, das sowohl größere ⁠als auch kleinere Institute umfasst, ⁠erhalten bleiben", betonte Branson. Oligopolartige oder stark konzentrierte Bankensysteme schränkten nicht nur die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher ein. Sie verschärften zudem die Risiken, die mit dem Prinzip "too big to fail" (zu groß, um zu scheitern) einhergingen. Dies liege nicht im Interesse der Finanzstabilität.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)