Basteln an Ersatz-Weltordnung - Merz sucht in Asien Freunde

- von Andreas Rinke

Tokio, ⁠29. Okt (Reuters) - Normalerweise gelten deutsche Kanzler anders als französische Präsidenten nicht als Visionäre. In den Großkonflikten mit Russland, China und den USA unter Donald Trump war es bezeichnenderweise Kanadas Ministerpräsident Mark Carney, der beim Weltwirtschaftsforum in Davos den Begriff einer "Allianz der Mittelmächte" prägte. Aber bei seinen Besuchen in Singapur, Japan und Südkorea geht auch Friedrich Merz in die Offensive: Mal schlägt er "ein umfassendes interregionales Abkommen mit den Mitgliedern der Transpazifischen Partnerschaft" vor, mal eine "globale Allianz zur Rettung des ‌freien Handels".

Das sind visionäre Worte eines Kanzlers, der seit Tagen sichtlich im Werbe- und Selbstbewusstseins-Modus agiert. Mit den auf dem Investitionsgipfel in Berlin verkündeten Zusagen von 229 Milliarden Euro, davon 95 Milliarden Euro aus dem Ausland, und besseren Wirtschaftsprognosen im Gepäck versucht der Kanzler, in Ostasien ⁠Stärke zu demonstrieren. Dort ⁠trifft er auf demokratische Partner, die sich wie die EU allesamt unter Druck Chinas oder der USA befinden. Deshalb lautet der rote Faden bei den Merz-Auftritten: Dann lasst uns doch zusammenarbeiten, um dagegenzuhalten. Es geht um eine Art Ersatz-Weltordnung. Die Vetomächte im UN-Sicherheitsrat würden die bisherige Weltordnung gerade zertrümmern, sagte er in Tokio.

PUZZLESTEINE IN EINER GROSSEN STRATEGIE

Ganz überraschend kommt dies nicht. Seit Russland 2022 die Ukraine überfallen hat, fährt Deutschland seine Verteidigungsausgaben hoch. Dazu kommt, dass US-Präsident Trump den Eindruck vermittelt, dass man sich auf den Schutz der bisherigen westlichen Supermacht nicht mehr verlassen kann. Gerade in Japan ‌wird deutlich, welche Dynamik Trump mit seinem unilateralen Denken weltweit auslöst: Noch vor Kurzem wäre ‌es undenkbar gewesen, dass Deutschland und Japan gemeinsam über die Entwicklung eines neuen Kampfjets nachdenken könnten. Merz kündigte einen entsprechenden Prüfauftrag an. Westliche Partner suchen im Eiltempo Alternativen zu den US-Waffenschmieden. Überall entstehen Rüstungskooperationen um die USA herum.

Seit Anfang 2026 verfolgt Merz die Strategie, Partner in aller Welt zu sammeln: Im Januar reiste er ⁠nach Indien, wo er beklagte, dass die "Renaissance des unseligen Protektionismus" beide Länder besonders treffe. Im Februar folgten die Golfstaaten, wo Merz den Begriff der bevorzugten ‌Partner neu definierte: In der neuen Welt müssten dies nicht mehr unbedingt Demokratien ⁠sein, sondern diejenigen, die ebenfalls an eine regelbasierte, multilaterale Welt glaubten.

Dabei will Merz beim Allianzen-Schmieden aber nicht selbst Teil der Abrissbirne für die alte Welt sein. In Japan betonte der Kanzler ausdrücklich, es wäre gut, wenn man die Welthandelsorganisation trotz der Blockadehaltung der USA reformieren könnte - aber er will für den Notfall Alternativen.

MITTELMÄCHTE HABEN EIGENE STÄRKEN

Wegen der neuen Großspurigkeit der USA und Chinas plagten die ‌Mittelmächte bisher vor allem Selbstzweifel. Natürlich gibt es große Abhängigkeiten durch die rasante Entwicklung ⁠der Künstlichen Intelligenz in den USA. Aber der Kanzler hielt ⁠in Singapur und Tokio dagegen, dass man gemeinsam sehr wohl genauso stark sein könne. Auch Singapurs Ministerpräsident Lawrence Wong betonte, dass man mit den US-Techgiganten gar nicht unbedingt um neue KI-Basismodelle konkurrieren möchte. Nur sitze das Knowhow für die Anwendung eben in Industrieländern wie Deutschland oder einigen asiatischen Ländern.

Dazu kommt, dass der Welthandel zum größten Teil jenseits der USA stattfindet. Merz betonte, dass 70 Prozent des Handels immer noch unter die WTO-Regeln fallen. Bezeichnenderweise hellen sich die deutschen Konjunkturdaten trotz Trumps Zollpolitik und trotz der Konkurrenz aus China auf. Im Eiltempo hat die EU das Mercosur-Handelsabkommen mit südamerikanischen Staaten geschlossen, verhandelt über ein halbes Dutzend neuer Freihandelsverträge und mit Kanada über eine "immer engere Assoziierung".

Die EU hat mit den von Deutschland und Frankreich vorgeschlagenen neuen Abwehrmechanismen auf das als unfair kritisierte Vorgehen Chinas reagiert. Die neuen Partner denken ebenfalls um: Japan und Deutschland ⁠wollen die Abhängigkeit ihrer Industrie von kritischen Rohstoffen gemeinsam verringern. Indien, das lange einen nationalistischen, protektionistischen Kurs verfolgte, öffnet sich für Europa, schon um ein Gegengewicht zu China zu haben.

(Mitarbeit: Christoph Steitz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)