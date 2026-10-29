Bitcoin bei 80.000 $: Ist der 4-Jahres-Zyklus vorbei?

Videobeschreibung



Im neuen BISON Monatsrückblick für Oktober 2026 sprechen Mirco von Bitcoin2Go und Richard „Richy“ Dittrich von der Börse Stuttgart über einen Markt in der Warteschleife. Nachdem der September krankheitsbedingt ausfallen musste, analysieren die beiden die anhaltende Seitwärtsphase rund um die 80.000-Dollar-Marke.



Das Wichtigste auf einen Blick:



Zinsentscheid & FED: Der Markt hat die kommenden Schritte der FED bereits eingepreist, während sich Kevin Warsh mit Prognosen weiterhin zurückhält.



KI vs. Krypto – Konkurrenz um Kapital: Geplante Börsengänge und Kapitalerhöhungen von KI-Giganten wie Anthropic und Meta entziehen dem Kryptomarkt und den Staatsanleihen spürbar Liquidität.



Ist der 4-Jahres-Zyklus tot? Der erhoffte „Uptober“ lässt auf sich warten, was Mirco in seiner These bestärkt, dass alte Zyklen ausgedient haben und der Markt völlig neuen Makro-Faktoren folgt.



Altcoins & Revenue Share: Der Altcoin-Markt bereinigt sich stark. Projekte mit echten Erlösbeteiligungen (Revenue Share) wie Hyperliquid rücken in den Fokus, während substanzlose Token aussortiert werden.



Steuern in Deutschland – Haltefrist-Update: Die Debatte um die mögliche Abschaffung der einjährigen Haltefrist ab 2027 könnte zum Jahresende noch eine Kaufwelle (FOMO) am dünnen deutschen Markt auslösen. Mirco geht davon aus, dass Kryptokäufe aus 2026 auch bei einer möglichen Gesetzesänderung Bestandsschutz genießen könnten.



US-Wahlen & Midterms: Welche Auswirkungen ein Wahlsieg der Demokraten oder Republikaner am 3. November auf den Kryptomarkt hätte und warum politische Börsen oft kurze Beine haben.



Bitcoins Zukunft: Mirco wagt die pesönliche Prognose, dass Bitcoin in den nächsten zehn Jahren die Marke von 1 Million US-Dollar knacken wird – auch getrieben durch den stetigen Kaufkraftverlust der Fiat-Währungen.



BISON Neukunden-Aktion: Wer sich zwischen dem 15. Oktober und 15. November bei BISON registrieren, erhält einen Monat lang 100 Freitrades für Aktien und ETPs.







Das und noch viel mehr im BISON Monatsrückblick. Viel Spaß! 🔥





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🕐 Das Video wurde am 30.10.2026 um 15:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.