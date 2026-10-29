Bolsonaro erklärt sich in den USA zum Anführer Brasiliens

Rio de Janeiro, ⁠28. Okt (Reuters) - Nach seiner Wahlniederlage und der Ausreise in die USA hat sich der brasilianische Senator Flavio Bolsonaro zum rechtmäßigen Anführer seines Landes erklärt. In einem am Mittwoch auf der Plattform X veröffentlichten offenen Brief warf er dem Obersten Gerichtshof und Präsident Luiz Inacio Lula da Silva einen Wahlputsch vor. Der Senator, der am ‌Sonntag die Präsidentschaftswahl gegen Lula verloren hatte, bedankte sich bei US-Präsident Donald Trump und dem argentinischen Staatsoberhaupt Javier Milei für ihre Hilfe bei der Ausreise. Er sei nicht geflohen, sondern habe Brasilien verlassen, ⁠um sich und ⁠seine Familie vor einer Hexenjagd zu schützen, schrieb er.

In einer ersten Version des Briefes bezeichnete sich Bolsonaro als den "gewählten Präsidenten" Brasiliens. Kurz darauf löschte er den Text und erklärte in einer zweiten Version, er sei der Anführer des Landes.

Bolsonaro war am Mittwoch in Miami eingetroffen. Er hatte sich geweigert, einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs nachzukommen und seine Reisepässe wegen laufender Geldwäscheermittlungen abzugeben. Beweise für den mutmaßlichen Betrug legte er ‌nicht vor. Internationale Beobachter stuften die Abstimmung vom Sonntag als fair ‌ein. Bolsonaro begründete seine Ablehnung des Ergebnisses damit, dass ein von Lula ernannter Richter die Öffnungszeiten der Wahllokale um zwei Stunden verlängert hatte. Einer Analyse zufolge wurden in dieser Zeit weniger als 35.000 Stimmen abgegeben, was etwa 0,03 ⁠Prozent der Gesamtstimmen entspricht. Er unterlag Lula mit einem Rückstand von rund 4,5 Millionen Stimmen. Zudem hatte ‌sein eigenes Wahlkampfteam wegen Regenfällen im Süden des Landes ⁠ebenfalls um eine Verlängerung gebeten.

Die Äußerungen erschweren Washingtons Bemühungen, ein Zerwürfnis mit dem größten Land Lateinamerikas zu überwinden. Trump lehnte eine Stellungnahme zu den Aussagen ab, bekräftigte jedoch seine frühere Einschätzung, es habe sich um eine "sehr seltsame Wahl" gehandelt. Lula wirft der US-Regierung vor, mit der Bolsonaro-Familie ‌zusammenzuarbeiten, um dieser wieder an die Macht zu verhelfen. ⁠Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vor der Abstimmung ⁠über eine Kampagne des US-Außenministeriums berichtet, die auf eine Rückkehr der Bolsonaros abzielte. Washington wies Vorwürfe der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Brasiliens zurück.

Die Ereignisse weisen Parallelen zum Jahr 2022 auf. Damals war Flavios Vater, der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro, nach seiner Niederlage gegen Lula ebenfalls in die USA gereist und hatte sich geweigert, das Ergebnis anzuerkennen. Nach seiner Rückkehr nach Brasilien wurde er wegen der Planung eines Putschversuchs zu 27 Jahren Haft verurteilt, nachdem seine Anhänger Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia gestürmt hatten. Lula, der selbst wegen später aufgehobener Korruptionsurteile im Gefängnis saß, bezeichnete es in dieser Woche als ⁠beschämend, dass Flavio Bolsonaro nicht in Brasilien geblieben sei, um seine Unschuld zu beweisen.

(Bericht von Gabriel StargardterBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)