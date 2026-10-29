Bundespräsident appelliert an China wegen Ukraine-Krieg und Handelskonflikten

Peking, 29. ⁠Okt (Reuters) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die chinesische Regierung appelliert, ihre Haltung gegenüber Russland im Ukraine-Krieg sowie in der internationalen Handelspolitik zu überdenken. "China ist ständiges Mitglied des Sicherheitsrates und hat enge Beziehungen mit Russland. Lassen Sie uns also gemeinsam darauf hinwirken, dass Russland seine Angriffe einstellt ‌und in ernsthafte Verhandlungen eintritt", sagte Steinmeier am Donnerstag während seines China-Besuchs in einer Rede an der Universität Peking. "Russland hat sich für den Weg der Konfrontation entschieden", fügte ⁠der Bundespräsident ⁠hinzu und erinnerte an den Anschlag auf den Flughafen Leipzig.

"Vor wenigen Monaten ist ein Flughafen im Herzen Deutschlands mit Drohnen angegriffen worden, und die Spur der Täter führt nach Russland", sagte Steinmeier. "Wir können das nicht akzeptieren. Europas Sicherheit ist der Kern unserer Kerninteressen." China gilt als Hauptunterstützer Russlands. Am Freitag wird Steinmeier den chinesischen Präsident Xi Jinping ‌treffen.

Auch in der Handelspolitik mit dem schnell steigenden chinesischen ‌Exportüberschuss mahnte Steinmeier am Donnerstag ein Umdenken in Peking an. Es sei nachvollziehbar, dass China seine Wirtschaft gegen externe Schocks und negative Einflüsse schützen wolle. "Nur darf die größere Unabhängigkeit Chinas nicht spiegelbildlich ⁠die wachsende Abhängigkeit und Verwundbarkeit anderer von China bedeuten", betonte er. Die Europäer könnten nicht ‌hinnehmen, dass Unternehmen keinen oder nur streng ⁠kontrollierten Zugang zum chinesischen Markt erhalten, "im Gegenzug aber staatlich subventionierte chinesische Exporte in großer Menge in unsere Märkte fließen". Dasselbe gelte für die Abhängigkeit von Rohstoffen oder Vorprodukten.

"Wir Europäer können nicht zulassen, dass unsere industrielle Basis verloren geht", warnte ‌der Bundespräsident mit Blick auf die neuen ⁠Abwehrinstrumente gegen unfairen Handel, die in der ⁠EU geplant sind. Steinmeier bezeichnete die chinesischen Zugeständnisse beim Export von Hybridautos nach Europa als ermutigendes Zeichen und forderte Kompromisse in weiteren Bereichen.

Wie Kanzler Friedrich Merz auf seiner zeitgleichen Asien-Reise warnte auch Steinmeier vor einem Zusammenbruch der bisherigen Ordnung in der Welt. Dies würde sowohl China als auch Deutschland als Exportnationen besonders treffen. Deutschland wolle weder einen Handelskonflikt noch eine Blockkonfrontation. Die Europäer sähen den Aufstieg Chinas "mit Wohlwollen, aber auch mit klaren Erwartungen", sagte er. "Wir haben keine Sorgen davor, dass China aufsteigt. Wir ⁠blicken darauf, wie China aufsteigt."

(Bericht von Andreas Rinke, Liz Lee, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)