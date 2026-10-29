Carlsberg trotzt China-Schwäche und bestätigt Prognose

Kopenhagen, ⁠29. Okt (Reuters) - Der dänische Brauereikonzern Carlsberg hat dank guter Geschäfte in Europa seine Schwäche in China wettgemacht und hält an seiner Jahresprognose fest. Der ‌Umsatz stieg im dritten Quartal um fünf Prozent auf 25,3 Milliarden dänische Kronen (3,39 Milliarden Euro), wie ⁠der ⁠Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit trafen die Dänen die Erwartungen von Analysten. "Die Gruppe erzielte im dritten Quartal ein robustes Umsatzwachstum", erklärte Vorstandschef Jacob Aarup-Andersen. "Dies hat das schwierige Geschäftsumfeld in China ‌mehr als ausgeglichen." Für das Gesamtjahr ‌peilt Carlsberg weiterhin ein organisches Wachstum des Betriebsgewinns von vier bis sechs Prozent an.

Hauptbremser war das ⁠Geschäft in Asien, wo der Absatz organisch um ‌6,7 Prozent zurückging. Als ⁠Gründe nannte der Vorstand eine schwache Verbraucherstimmung in China sowie heftige Regenfälle während der Hauptsaison im Juni und Juli. Dies habe auch ‌das Geschäft mit ⁠Premium-Bieren belastet, das um ⁠drei Prozent schrumpfte, obwohl solides Wachstum in Europa und Südasien stützte. Insgesamt sei der Absatz organisch nur leicht um 0,3 Prozent auf 40,8 Millionen Hektoliter gestiegen und verfehlte damit knapp die Analystenschätzungen.

(Bericht von Jacob Gronholt-Pedersen, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)