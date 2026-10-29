PlusInterview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"
The Market · Uhr
Fondsmanager Christoph Bruns sieht in der lange verschmähte Chemie-Branche weiter gute Chancen für Anleger. Im Interview erklärt der Profi zudem, was er von der Deutschen Bank hält und warum die Teamviewer-Aktie weiter günstig ist.
Das Wichtigste in Kürze
- Das Marktumfeld für europäische Banken ist laut Fondsmanager Bruns gut, doch die Deutsche Bank muss noch aufholen.
- Die deutsche Chemieindustrie schrumpft, Aktionäre können in Nischen aber weiter Geld verdienen.
- TeamViewer wandelt sich laut Bruns zum Anbieter gefragter Industriesoftware.
Dies ist ein Artikel aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ".
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