Plus Interview mit Fondsmanager

Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"

The Market · 29.10.2026, 12:55 Uhr Uhr

Fondsmanager Christoph Bruns sieht in der lange verschmähte Chemie-Branche weiter gute Chancen für Anleger. Im Interview erklärt der Profi zudem, was er von der Deutschen Bank hält und warum die Teamviewer-Aktie weiter günstig ist.