Clever kombiniert - Aktienanleihen auf DivDAX, SAP und ASML

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Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit BD17AH Siemens Energy AG 17,75% 100,00 EUR 17.12.2027 BD8US5 Micron Technology Inc. 15,00% 722,96 USD 17.12.2027 VJ07BP Ford Motor Company 9,25% 10,62 USD 18.12.2026 VY192Q Deutsche Bank AG 12,25% 20,76 EUR 21.05.2027 VJ6J2D DivDAX® 4,10% 180,15 EUR 19.02.2027 BD0N0Q Münchener Rückversicherungs AG 7,25% 416,20 EUR 17.09.2027 VY192R Infineon Technologies AG 13,25% 45,448 EUR 21.05.2027 VY7PQY SAP SE 12,75% 109,31 EUR 17.09.2027 BD4WRA Palantir Technologies Inc. 19,75% 140,00 USD 17.12.2027 VJ635P ASML Holding NV 14,25% 800,00 EUR 18.12.2026

Stand: 29.10.2026 12:43 Uhr; Währung: EUR

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