Condor-Piloten akzeptieren für Beschäftigungssicherung Nullrunden bis 2028

Frankfurt, 29. ⁠Okt (Reuters) - Die Piloten der Fluggesellschaft Condor verzichten gegen Beschäftigungszusagen für zwei Jahre auf Gehaltserhöhungen. Eine Vereinbarung mit der Airline sehe befristete wirtschaftliche Zugeständnisse der knapp 1000 Cockpit-Beschäftigten ‌und den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vor, erklärte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Donnerstag. So gebe es für ⁠2026 und ⁠2027 Nullrunden beim Gehalt und ab Oktober 2028 eine Tariferhöhung um sieben Prozent. Der Kündigungsschutz gilt der VC zufolge bis 30. September 2029.

Condor bestätigte die Einigung auf das sogenannte Zukunftspaket. "Die vereinbarten Maßnahmen sollen ‌vor dem Hintergrund anspruchsvoller wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ‌dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit von Condor zu stärken und den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen", erklärte die Airline.

Der Vereinbarung hatten 67 ⁠Prozent der VC-Mitglieder zugestimmt, eine für VC-Verhältnisse niedrige Quote. "Wir ‌wissen, dass der Kompromiss ⁠nicht bei allen Mitgliedern Jubel auslöst", erklärte VC-Präsident Andreas Pinheiro. Entscheidend sei aber, dass die Gewerkschaft eine wichtige Absicherung der Arbeitsplätze und einige Verbesserungen ‌der Arbeitsbedingungen erreicht habe. ⁠Das Unternehmen habe zuvor Einsparforderungen ⁠gestellt. Zu deren Höhe wollten sich VC und Condor nicht äußern. Die Fachpublikation Aerotelegraph hatte im September berichtet, Condor wolle 100 Millionen Euro im Jahr einsparen, wovon 35 Millionen Euro auf Personalkosten entfallen sollten. Grund seien die mit dem Irankrieg gestiegenen Kerosinkosten und der härtere Wettbewerb, etwa mit der ⁠Lufthansa-Tochter Discover.

(Bericht von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)