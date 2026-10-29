Dax dürfte höher starten - EZB und Bilanzen im Blick

Frankfurt, 29. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatten sich die Dax-Anleger in Erwartung des US-Zinsentscheids und wichtiger Bilanzen vorsichtig vorangetastet: Der Leitindex stieg um 0,4 Prozent auf ‌25.704 Punkte. Die US-Notenbank Federal Reserve hatte den Leitzins wie an den Märkten erwartet konstant gehalten. Die Entscheidung fiel jedoch nicht einstimmig: ⁠Die Währungshüterinnen ⁠Lisa Cook und Beth Hammack votierten für eine Anhebung. Die Notenbank räumte ein, dass die Inflation "weiterhin erhöht" sei. Die Wall Street schloss leicht im Plus.

Trotz der hohen Inflation im Euroraum dürfte auch die EZB voraussichtlich eine Zinspause einlegen. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, ‌dass der für die Geldpolitik relevante Einlagensatz bei ‌der Entscheidung am Donnerstag bei 2,50 Prozent bleiben wird.

Bei den Konjunkturdaten rückt die US-Wirtschaft in den Fokus. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass das ⁠Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 3,2 Prozent gewachsen ‌ist. Zudem stehen die US- Verbraucherausgaben ⁠an. Bei den Unternehmen geht die Bilanzsaison voran, unter anderem legen Adidas, Volkswagen und MTU Aero Engines Zahlen vor.

Für Gesprächsstoff dürften unter anderem auch die Bilanzen folgender Unternehmen sorgen:

• Bei ‌Alphabet überschatten überraschend hohe Ausgaben ⁠für den Bau neuer Rechenzentren das ⁠stürmische Wachstum der Cloudsparte.

• Die milliardenschweren Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur zahlen sich für Microsoft aus. Der US-Konzern steigerte die Erlöse im abgelaufenen Quartal um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar.

• Der europäische Flugzeugbauer Airbus hält an seiner Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr fest.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.704,02

EuroStoxx50 6.167,81

EuroStoxx50-Future 6.182,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 52.475,10 +0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.743,98 +0,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 64.546,43 +0,9%

Shanghai 3.657,34 -0,7%

Hang Seng 23.052,75 -0,2%

(Bericht von Anika ⁠Ross, Daniela Pegna, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)