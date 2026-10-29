Vorbörse 29.10.2026

Dax dürfte vor Zinsentscheid der EZB weiter zulegen

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Quelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com
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Auf dem höchsten Kursniveau seit fünf Wochen dürfte der Dax am Donnerstag mit einem moderaten Plus starten. Seine bislang erfolgreiche Woche könnte er also fortsetzen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator deutete einen Zuwachs von 0,19 Prozent auf 25.762 Punkte an.

Die Ölpreise sanken am Morgen ein Stück weit, wenngleich sie immer noch sehr hoch sind. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend mit unveränderten Leitzinsen war wie erwartet ausgefallen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an diesem Donnerstag ihre Zinsen nicht verändern, so die Einschätzung von Volkswirten.

Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet. Microsoft überzeugte, die Google-Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Quartalszahlen hierzulande gibt es am Morgen von einigen Dax-Konzernen.

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Zwei Menschen bei der Arbeit in einem Rechenzentrum.

US-Aktien mit kleinen Gewinnen nach Zinsentscheid

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der erwartungsgemäßen Zinsbestätigung in den USA und den Begleitaussagen der Notenbank Fed im Plus geschlossen. Vor allem galt dies für die Technologiewerte an der Nasdaq, deren Erholung weiterging. Aktien mit KI-Fantasie kommen neuerdings wieder in Mode, doch auf sie wartete nach US-Börsenschluss mit den Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet schon die nächste Belastungsprobe.

Der technologielastige Nasdaq 100 legte am Ende um 0,55 Prozent auf 29.813,16 Punkte zu, was ihm zum höchsten Stand seit einer Woche und zu einem Test der kurz- bis mittelfristig relevanten 50-Tage-Durchschnittslinie verhalf. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,28 Prozent höher bei 7.743,98 Zählern und der Dow Jones Industrial legte um 0,19 Prozent auf 52.475,10 Punkte zu.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.475+ 0,19 Prozent
S&P 5007.743+ 0,28 Prozent
Nasdaq 10029.813+ 0,55 Prozent

Asien: Durchwachsene Entwicklung

Nach dem teils sehr Vortag haben die Börsen Asiens am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. So sank der südkoreanische Kospi-Index zuletzt um 1,2 Prozent. Hier konnte der Speicherchip- und Techkonzern Samsung die hohen Erwartungen der Anleger nicht so richtig erfüllen; der Aktienkurs geriet unter Druck. Zudem hatten in den USA am Vorabend die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet Licht und Schatten gezeigt.

Der japanische Nikkei 225 stieg hingegen kurz vor dem Handelsschluss um gut ein Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten zuletzt um gut ein Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,2 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.659+ 1,10 Prozent
Hang Seng23.047- 0,21 Prozent
CSI 3004.041- 1,03 Prozent
Kospi5.937- 1,24 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future122,05- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,373- 0,008 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,003- 0,044 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1138- 0,15 Prozent
Dollar in Yen157,84- 0,00 Prozent
Euro in Yen175,79- 0,14 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent113,76 Dollar- 1,56 Dollar
WTI101,18 Dollar- 1,60 Dollar

Umstufung von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 66 (65) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG STARTET TK ACCELIS MIT 'BUY' - ZIEL 37 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 64 (67) EUR - 'SELL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 210 (200) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 250 (245) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 42 (40) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 72 (73) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC SENKT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 400 (425) USD - 'OUTPERFORM'

- WDH/JPM SENKT BOSTON SCIENTIFIC AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 46 (56) USD

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 400 (399) USD - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES SENKT BOSTON SCIENTIFIC AUF 'HOLD' - ZIEL 46 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 1350 (1300) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 7,70 (7,30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 1600 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DASSAULT SYSTEMES AUF 26,50 (24) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT CORBION AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 26 (23,80) EUR

- JEFFERIES SENKT GSK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2100 (2500) PENCE

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1077 (1233) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 8 (9,50) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 145 (135) CHF - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 100 (85) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1160 (1350) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT AVIVA AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 820 PENCE

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 14,30 (14,40) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 4,50 (5,50) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC SENKT ZIEL FÜR GSK AUF 1925 (1975) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR EQUINOR AUF 450 (410) NOK - 'HALTEN'

(mit Material von dpa-AFX)

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