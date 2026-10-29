Dax setzt Erholung schwungvoll fort - Vonovia auf Mehrjahres-Tief

Der deutsche Aktienmarkt hat seinen jüngsten Erholungskurs am Donnerstag fortgesetzt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,9 Prozent auf 25.928 Punkte, nachdem er tags zuvor das höchste Niveau seit fünf Wochen erklommen hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,62 Prozent auf 30.613 Zähler.

Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss am Mittwoch die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet. Microsoft überzeugte, während die Google-Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden.

Auch hierzulande geht die Berichtssaison der Unternehmen mit voller Fahrt weiter.Die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend, die Leitzinsen unverändert zu lassen, war wie erwartet ausgefallen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an diesem Donnerstag Ökonomen zufolge ihre Zinsen nicht verändern.

Volkswagen mit Milliardenverlust, Vonovia schwach

Eine milliardenschwere Porsche-Abschreibung, schwache Geschäfte in China und Kosten für den Konzernumbau haben Volkswagen im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Der Konzernverlust nach Steuern lag in den Monaten Juli bis September bei 5,82 Milliarden Euro, wie der Autohersteller mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte VW ebenfalls einen Fehlbetrag gemeldet, damals waren es gut 1,07 Milliarden Euro. Die im Dax notierte Vorzugsaktie fiel moderat um 0,6 Prozent, befindet sich allerdings seit Monaten auf einem Abwärtstrend.

Wesentlicher Grund für den Verlust waren Sondereffekte von 7,8 Milliarden Euro. Außerdem belasteten den Angaben zufolge das schwache Marktumfeld in China, der weltweit zunehmende Preis- und Wettbewerbsdruck sowie der gestiegene Anteil von margenschwächeren E-Autos an den Verkäufen. Der Umsatz des Konzerns sank im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf rund 75,3 Milliarden Euro.

Finanzchef Arno Antlitz sagte laut Mitteilung, nach neun Monaten habe die um Sonderbelastungen bereinigte operative Umsatzrendite 3,8 Prozent betragen. "Das ist zu wenig, um weiter kraftvoll in unsere Zukunft zu investieren", sagte der Manager. VW hatte bereits ein umfangreiches Sparprogramm zum Abbau von konzernweit 50.000 Stellen bis 2030 aufgelegt, derzeit ringt das Unternehmen mit Arbeitnehmern um weitere herbe Einschnitte. So stehen konzernweit weitere 50.000 Jobs sowie vier Werke in Deutschland auf der Kippe.

Wenig Begeisterung ist über die Nachrichten zum dritten Quartal von Vonovia aufgekommen. Der Kurs der Aktien fiel um 4,6 Prozent auf 15,71 Euro. Damit notiert die Aktie so tief wie zuletzt im Frühjahr 2023. Die Zahlen der Immobiliengruppe seien "kein Desaster, sie helfen aber auch nicht", kommentierte ein Händler. Das Mietenwachstum sei begrenzt und die Refinanzierungskosten hoch. Das schmälere das Potenzial für Transaktionen am Wohnungsmarkt und begrenze die wiederkehrenden Umsätze.

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia sieht wegen höherer Finanzierungskosten, eines schwächeren Transaktionsgeschäfts und eines geringeren Anstiegs der Mieten zurückhaltend in die Zukunft.

Adidas-Aktie zieht nach endgültigen Zahlen an

Lichtblicke gab es hingegen für Adidas. Die Aktie legte um 2,2 Prozent nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal zu und notierte damit auf dem höchsten Stand seit Anfang August.

Der Sportartikelhersteller hatte die vorläufigen Zahlen für das dritte Jahresviertel sowie die unlängst erhöhte Prognose bestätigt. Analyst Piral Dadhania von der Bank RBC sieht im dritten Quartal eine Fortsetzung der global starken Trends, angetrieben vom Direktvertrieb und dem Bekleidungsgeschäft.

(mit Material von dpa-AFX)