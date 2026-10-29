Dax startet vor EZB-Zinsentscheid leicht im Plus - Vonovia rutschen ab

Frankfurt, 29. ⁠Okt (Reuters) - Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der Dax etwas fester in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex rückte am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 25.791 Zähler vor. "Wie bereits die US-Notenbank gestern wird wohl ‌auch die EZB ihren Leitzins konstant halten", prognostizierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Entscheidend ist, ob Christine Lagarde eine mögliche Zinserhöhung ⁠für den ⁠Dezember verbal vorbereitet."

Die Finanzmärkte rechnen damit, dass der für die Geldpolitik relevante Einlagensatz vorerst bei 2,50 Prozent bleiben wird. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte signalisiert, dass die Zinsen nicht im Gleichschritt mit der Inflation steigen werden, und somit einen Hinweis auf eine mögliche Pause gegeben. ‌Auch die US-Zentralbank hielt den Leitzins in ‌Zeiten hoher Teuerung stabil. Die Federal Reserve (Fed) beließ ihn am Mittwoch in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent.

Auf der Unternehmensseite gehörten Adidas mit ⁠einem Plus von fast drei Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Der fränkische ‌Sportartikelkonzern will im Weihnachtsgeschäft auch ⁠in Europa wieder auf Wachstumskurs gehen. Deutlich nach oben ging es zudem für Henkel, die Aktien legten 2,8 Prozent zu. Dank eines überraschend starken dritten Quartals blickt der Konsumgüter- und ‌Klebstoffhersteller optimistischer auf das Gesamtjahr.

Auf der ⁠Verliererseite standen Vonovia. Der Immobilienkonzern ⁠tritt wegen gestiegener Zinsen und eines schwachen Transaktionsmarktes auf die Bremse und senkt seine Ziele für 2028. Die Aktien fielen im Dax um bis zu 7,3 Prozent. Auch die Papiere von Volkswagen schwächelten. Europas größter Autobauer hat im Sommer einen Milliardenverlust eingefahren. Die Aktien gaben in den ersten Handelsminuten um 2,8 Prozent nach, grenzten die Verluste dann aber auf minus 0,6 Prozent ein.

(Bericht von: ⁠Daniela Pegna, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)