Dax überwindet letzte Hürde vor einem Anstieg auf 26.000 Punkte

Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Erholung am Mittwoch fort und überwand die Widerstandszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten. Mit einem Tageshoch bei 25.716,83 Punkten erreichte der Index ein neues Oktoberhoch. Zum Xetra-Schluss standen 25.704,02 Punkte auf der Kurstafel, ein Gewinn von 113,25 Punkten beziehungsweise 0,44 Prozent. Damit verzeichnete der Dax den dritten Gewinntag in Folge.

Auch die Wall Street entwickelte sich nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank positiv. Der Nasdaq 100 gewann 0,55 Prozent auf 29.813,16 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,28 Prozent auf 7.743,98 Punkte und der Dow Jones legte um 0,19 Prozent auf 52.475,10 Punkte zu. Die Fed beließ ihre Leitzinsen bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Gleichzeitig bleibt eine weitere Zinserhöhung im Dezember möglich.

Dax Chartanalyse

Der Ausbruch über 25.690 Punkte stellt ein wichtiges technisches Signal dar. Die bisherige Widerstandszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten könnte bei einem Rücksetzer nun als Unterstützung dienen. Darüber lagen die nächsten Orientierungspunkte bei 25.750 und 25.800 Punkten. Doch auch diese wurden heute Morgen bereits überschritten.

Quelle: Tradingview

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr zeigt sich eine intakte Aufwärtsbewegung seit dem Tief vom 23. Oktober. Die steigende Trendlinie verbindet die höheren Tiefpunkte und verläuft im vorliegenden Chart bei rund 25.550 Punkten.

Dax Ausblick

Solange sich der Dax oberhalb von 25.665 Punkten behauptet, bleibt eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich. Nach einem Anstieg über 25.750 und 25.800 Punkte rückt die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten auf die Agenda. Ein Rückfall unter 25.665 Punkte könnte dagegen Gewinnmitnahmen bis 25.600 und anschließend 25.550 Punkte auslösen. Darunter wäre die Unterstützungszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten wieder relevant.

Neue Impulse werden heute von der Europäischen Zentralbank erwartet. Die EZB entscheidet am Nachmittag über ihre Leitzinsen. Nach der gestrigen Zinspause der Fed achten Anleger besonders auf Hinweise zur weiteren Geldpolitik. Zusätzlich stehen die Reaktionen auf die Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet im Mittelpunkt.