Dax Chartanalyse 29.10.2026

Dax überwindet letzte Hürde vor einem Anstieg auf 26.000 Punkte

onvista · Uhr

Der Dax überwindet die Widerstandszone bei 25.690 Punkten. Nach der Fed richtet sich der Blick auf die EZB. Ist der Weg bis 26.000 Punkte frei?

Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Erholung am Mittwoch fort und überwand die Widerstandszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten. Mit einem Tageshoch bei 25.716,83 Punkten erreichte der Index ein neues Oktoberhoch. Zum Xetra-Schluss standen 25.704,02 Punkte auf der Kurstafel, ein Gewinn von 113,25 Punkten beziehungsweise 0,44 Prozent. Damit verzeichnete der Dax den dritten Gewinntag in Folge.

Auch die Wall Street entwickelte sich nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank positiv. Der Nasdaq 100 gewann 0,55 Prozent auf 29.813,16 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,28 Prozent auf 7.743,98 Punkte und der Dow Jones legte um 0,19 Prozent auf 52.475,10 Punkte zu. Die Fed beließ ihre Leitzinsen bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Gleichzeitig bleibt eine weitere Zinserhöhung im Dezember möglich.

Dax Chartanalyse

Der Ausbruch über 25.690 Punkte stellt ein wichtiges technisches Signal dar. Die bisherige Widerstandszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten könnte bei einem Rücksetzer nun als Unterstützung dienen. Darüber lagen die nächsten Orientierungspunkte bei 25.750 und 25.800 Punkten. Doch auch diese wurden heute Morgen bereits überschritten.

Dax Chartanalyse 29.10.2026
Quelle: Tradingview

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr zeigt sich eine intakte Aufwärtsbewegung seit dem Tief vom 23. Oktober. Die steigende Trendlinie verbindet die höheren Tiefpunkte und verläuft im vorliegenden Chart bei rund 25.550 Punkten.

Dax Ausblick

Solange sich der Dax oberhalb von 25.665 Punkten behauptet, bleibt eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich. Nach einem Anstieg über 25.750 und 25.800 Punkte rückt die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten auf die Agenda. Ein Rückfall unter 25.665 Punkte könnte dagegen Gewinnmitnahmen bis 25.600 und anschließend 25.550 Punkte auslösen. Darunter wäre die Unterstützungszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten wieder relevant.

Neue Impulse werden heute von der Europäischen Zentralbank erwartet. Die EZB entscheidet am Nachmittag über ihre Leitzinsen. Nach der gestrigen Zinspause der Fed achten Anleger besonders auf Hinweise zur weiteren Geldpolitik. Zusätzlich stehen die Reaktionen auf die Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet im Mittelpunkt.

Dax Unterstützungen:25.800 intraday-Schwelle25.700 Vortagesschluss
Dax Widerstände:26.000 psychologische Marke26.120 September-Start-Niveau
Artikel teilen:
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DN6G74) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 29.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.341,37 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY2H43) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 29.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.513,99 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 28.10.2026
Dax im Aufwärtstrend: Hier kommt der nächste Widerstandgestern, 10:00 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 27.10.2026
Dax testet Ausbruch – Wichtige Hürden im Weg27. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 23.10.2026
Nach neuem Rutsch: Dienstagstief könnte in den Fokus rücken23. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Vorbörse 29.10.2026
Dax dürfte vor Zinsentscheid der EZB weiter zulegenheute, 07:10 Uhr · onvista
Dax dürfte vor Zinsentscheid der EZB weiter zulegen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen