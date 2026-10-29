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Dividendenkalender heute, 29.10.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 29. Oktober 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com
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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Armour Residential REITMonatlicher Dividendenzahlungstermin
CARRIER GLOBALVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUPHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
HILTON FOOD GROUPSonder-Ex-Dividenden-Tag
InditexSonder-Ex-Dividenden-Tag
MarvellVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Micron TechnologyVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Orchid Island CapitalMonatlicher Dividendenzahlungstermin
SantanderHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
Standard Life (ehem. Phoenix Group)Halbjährlicher Dividendenzahlungstermin
Sylvania PlatinumHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
TGS ASAVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
UPM KymmeneHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
VOLTA FINANCEVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Zhejiang Sanhua IntelligentHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

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Micron Technology
Marvell
Santander
Armour Residential REIT
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CARRIER GLOBAL
Inditex
Orchid Island Capital
Sylvania Platinum
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Zhejiang Sanhua Intelligent
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
VOLTA FINANCE
TGS ASA
HILTON FOOD GROUP

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