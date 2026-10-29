E-Rezept-Boom in Deutschland treibt Gewinn von Redcare an

Frankfurt, ⁠29. Okt (Reuters) - Die niederländische Online-Apotheke Redcare Pharmacy profitiert weiterhin stark von der Einführung des E-Rezepts in Deutschland und hat im dritten Quartal einen Gewinnsprung ‌verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um 68 Prozent auf rund 29 Millionen Euro, wie die ⁠Muttergesellschaft ⁠der "Shop Apotheke" am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich stand mit einer Million Euro das zweite Mal in Folge ein Nettogewinn. Die erst im September angehobene Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.

Der Konzernumsatz ‌kletterte im abgelaufenen Jahresviertel um ‌18 Prozent auf 847 Millionen Euro. Maßgeblicher Treiber war das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland, das ⁠um 56 Prozent auf 197 Millionen Euro zulegte. ‌Die bereinigte Ebitda-Marge verbesserte ⁠auf 3,4 (Vorjahr: 2,4) Prozent. Konzernchef Peter Schmid von Linstow verwies zudem auf einen starken Kundenzuwachs auf nun 15,2 Millionen aktive Nutzer.

Wegen ‌des florierenden Geschäfts ⁠mit eingelösten Rezepten hatte Redcare ⁠Ende September die Umsatzprognose für das laufende Jahr nach oben geschraubt. Der Konzern erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent. Die bereinigte Ebitda-Marge soll im Gesamtjahr zwischen 2,5 und 3,0 Prozent liegen.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)