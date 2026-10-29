EQS-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an

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EQS-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an



29.10.2026 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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HEIDELBERG passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet HEIDELBERG nunmehr eine bereinigte EBITDA-Marge von

5,6 % bis 6,6 %

. Bislang wurde eine spürbare Verbesserung gegenüber der bereinigten EBITDA-Marge des Vorjahres von

6,6 %

erwartet.

Ursächlich für die Anpassung sind insbesondere die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der anhaltende Kostendruck, negative Produktmixeffekte insbesondere aus der Entwicklung im Nahen Osten und Verzögerungen bei Projekten im Segment Technologies.

Die

Umsatzprognose

für das Geschäftsjahr 2026/2027 bleibt unverändert. Diese geht von einem stabilen Konzernumsatz gegenüber Vorjahr aus (Vorjahr: 2.293 Mio. EUR).

Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr

Auf Basis vorläufiger Zahlen lag der

Auftragseingang

im ersten Halbjahr bei 1.141 Mio. € (Vorjahr: 1.111 Mio. €) und im zweiten Quartal bei 604 Mio. € (Vorjahr: 551 Mio. €). Der

Umsatz

erreichte im ersten Halbjahr 913 Mio. € (Vorjahr: 985 Mio. €) bzw. 509 Mio. € im zweiten Quartal (Vorjahr: 519 Mio. €). Die

bereinigte EBITDA-Marge

verbesserte sich im zweiten Quartal sequenziell auf 6,4 % und betrug nach sechs Monaten 3,7 % (Vorjahr: 6,4 %).

Das

Ergebnis nach Steuern

lag nach sechs Monaten bei -9 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) und stieg im zweiten Quartal auf 24 Mio. € an (Vorjahr: 11 Mio. €), insbesondere aufgrund eines positiven, ertragswirksamen Unterschiedsbetrags aus dem Erwerb von manroland sheetfed. Der

Free Cashflow

lag nach sechs Monaten vor allem aufgrund des unterjährigen Aufbaus des Net Working Capital bei -125 Mio. € (Vorjahr: -64 Mio. €).

Die vollständigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 wird HEIDELBERG am

12. November 2026

veröffentlichen.

Kontakt:

Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Tel: +49 (0)6222 82-67123

Fax: +49 (0)6222 82-67129

E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Marc Schellenberger

Tel.: +49 6222 82-6120

E-Mail:

marc.schellenberger@heidelberg.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG Kurfürsten-Anlage 52–60 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0)6222 82-67120 Fax: +49 (0)6222 82-67129 E-Mail: investorrelations@heidelberg.com Internet: www.heidelberg.com ISIN: DE0007314007 WKN: 731400 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900ZM98OISTG16932 EQS News ID: 2424600

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