EQS-Adhoc: Rubean AG stärkt Kapitalbasis für mehr Wachstum

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Rubean AG stärkt Kapitalbasis für mehr Wachstum



29.10.2026 / 17:53 CET/CEST

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Rubean AG stärkt Kapitalbasis für mehr Wachstum

Ausgabe von bis zu 500.000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital zum Bezugspreis von 4,50 Euro je Aktie

Finanzierung von erheblichen Wachstumschancen

München, den 29. Oktober 2026. Das kräftig wachsende Fin-Tech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), wird seine Kapitalbasis stärken, um bestehende, große Wachstumschancen wahrnehmen zu können. Entsprechend hat heute der Aufsichtsrat nach Vorschlag des Vorstands der Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000 Euro durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) zugestimmt. Das bestehende Grundkapital von 4.939.459 Euro wird nach Umsetzung der Kapitalerhöhung auf bis zu 5.439.459 Euro steigen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt im Zuge einer prospektfreien Platzierung unter einer teilweisen Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2025/I. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt. Der Bezugspreis beträgt 4,50 Euro je „Neuer Aktie“. Die Kapitalerhöhung wird von Montega Markets als Sole Bookrunner begleitet.

Die Rubean AG ist inzwischen mit über 20 Finanzdienstleistern und Banken verbunden, die die Bezahlempfanglösung Rubean softPOS ihren Kunden zum Einsatz empfehlen. Die mobile softPOS-Lösung von Rubean ermöglicht es Händlern, Transportunternehmen und zahlreichen mobilen Dienstleistern, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Mit der gestärkten Kapitalbasis erwartet Rubean eine noch deutlicher zunehmende Akzeptanz und stark steigende Benutzerzahlen in seinen Zielmärkten Europa und Nord- und Südamerika.

Der Vorstand

Über Rubean: Die Rubean AG mit Sitz in München hat eine technologisch und regulatorisch ausgereifte Zahlungsplattform realisiert, die es Händlern, Partnern und Integratoren durch die Rubean SoftPOS APP ermöglicht, Kartenzahlungen auf mobilen Geräten anzunehmnen. Die Plattform ermöglicht es insbesondere verschiedene Banken und Acquirer, lokale und globale Kartensysteme, sowie Unternehmensanwendungen und Mehrwertdienste hochverfügbar, skalierbar und sicher zu nutzen. Nach jahrelangen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Rubean Lösung in großen Installationen täglich im Einsatz und bewährt und tritt in die nächste Phase der Entwicklung und Skalierung ein. Weitere Informationen: www.rubean.com.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com ISIN: DE0005120802 WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200FE9HIZMPWLOP18 EQS News ID: 2424882

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