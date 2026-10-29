EQS-Adhoc: SFC Energy AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an

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EQS-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
SFC Energy AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an

29.10.2026 / 22:21 CET/CEST
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SFC Energy AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an

Brunnthal/München, Deutschland, 29. Oktober 2026 – Auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2026 hebt der Vorstand der SFC Energy AG die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an: SFC Energy erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA von EUR 36,0 Mio. bis EUR 38,0 Mio. (bisher: EUR 31,5 Mio. bis EUR 34,0 Mio.). Für das bereinigte EBIT erwartet die Gesellschaft einen Korridor von EUR 25,5 Mio. bis EUR 27,5 Mio. (bisher: EUR 21,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio.). Die Anhebung der Ergebnisprognose resultiert aus einem vorteilhafteren Produktmix infolge des deutlich gestiegenen Anteils des Verteidigungsgeschäfts, insbesondere in der Ukraine, und einer höheren Bruttomarge im europäischen Geschäft des Segments Clean Power Management. Zudem fielen die Logistik- und Abwicklungskosten für den Ukraineauftrag geringer aus als erwartet. Der Konzernumsatz wird unverändert im Bereich von EUR 166,0 Mio. bis EUR 175,0 Mio. erwartet.

SFC Energy hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Konzernumsatz von EUR 132,8 Mio. (9M/2025: EUR 102,7 Mio.), ein bereinigtes EBITDA von EUR 33,7 Mio. (9M/2025: EUR 10,8 Mio.) sowie ein bereinigtes EBIT von EUR 25,7 Mio. (9M/2025: EUR 5,0 Mio.) erzielt.

SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:

Susan Hoffmeister
Tel. +49 89 125 09 03-33
E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com
Web: sfc.com

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85649 Brunnthal-Nord
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