EQS-AFR: SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL Carbon SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

29.10.2026 / 10:52 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SGL Carbon SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/

29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SGL Carbon SE
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet:www.sglcarbon.com
LEI Code:52990038IB31TYK07X63
Ende der MitteilungEQS News-Service

2424574 29.10.2026 CET/CEST

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