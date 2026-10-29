EQS-AFR: SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL Carbon SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
29.10.2026 / 10:52 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die SGL Carbon SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort:
https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort:
https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/
29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SGL Carbon SE
|Söhnleinstraße 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|www.sglcarbon.com
|LEI Code:
|52990038IB31TYK07X63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2424574 29.10.2026 CET/CEST