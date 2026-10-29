EQS-AFR: ThyssenKrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: thyssenkrupp AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ThyssenKrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.10.2026 / 12:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025/2026 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.12.2026

Ort:

https://www.thyssenkrupp.com/de/investor-relations/berichterstattung-und-publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.12.2026

Ort:

https://www.thyssenkrupp.com/en/investor-relations/reporting-and-publications

29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Deutschland
Internet:www.thyssenkrupp.com
LEI Code:549300UDG16DOYUPR330

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations

Ende der MitteilungEQS News-Service

2424636 29.10.2026 CET/CEST

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