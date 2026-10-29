EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.10.2026 / 11:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Addendum Invest FlexKapG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Philip
|Nachname(n):
|Pauer
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|REPLOID Group AG
b) LEI
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.300,00 EUR
|154,00 Stück
|1.300,00 EUR
|193,00 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.300,0000 EUR
|347,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|27.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
29.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Durisolstraße 6
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
|LEI Code:
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107690 29.10.2026 CET/CEST
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