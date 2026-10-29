EQS-News: FORTEC veröffentlicht Konzernabschluss 2025/2026 und liegt leicht über Prognose – Positives EBIT für 2026/2027 erwartet

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FORTEC veröffentlicht Konzernabschluss 2025/2026 und liegt leicht über Prognose – Positives EBIT für 2026/2027 erwartet



29.10.2026 / 09:26 CET/CEST

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FORTEC veröffentlicht Konzernabschluss 2025/2026 und liegt leicht über Prognose – Positives EBIT für 2026/2027 erwartet

Konzernumsatz 2025/2026 bei 81,2 Mio. EUR nach 79,7 Mio. EUR im Vorjahr

Konzern-EBIT bei −0,7 Mio. EUR nach 1,9 Mio. EUR im Vorjahr; bereinigtes EBIT bei 0,7 Mio. EUR

Erfolgreiche Expansion im Defence-Geschäft – Optimierungsprogramm umgesetzt

Vorstand beabsichtigt Dividendenvorschlag von 0,20 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025/2026

Prognose 2026/2027: Konzernumsatz von 78,0 bis 84,0 Mio. EUR und Konzern-EBIT von 1,4 bis 2,1 Mio. EUR

Germering, 29. Oktober 2026 - Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (nachfolgend „FORTEC AG“) hat heute den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025/2026 (Berichtszeitraum: 1. Juli 2025 - 30. Juni 2026) veröffentlicht. Mit einem Konzernumsatz von 81,2 Mio. EUR hat der Anbieter von Lösungen in den Bereichen Datenvisualisierung und Stromversorgungen die zuletzt im März 2026 angepasste Umsatzprognose von 76,0 bis 80,0 Mio. EUR leicht übertroffen. Das Konzern-EBIT lag mit -0,7 Mio. EUR ebenfalls oberhalb der Ergebnisprognose von -1,5 bis -1,0 Mio. EUR aus März 2026. Das operative, um Einmaleffekte bereinigte EBIT fiel mit 0,7 Mio. EUR auch etwas besser aus als die zuletzt prognostizierte „schwarze Null“. Das Konzernergebnis betrug -1,1 Mio. EUR (VJ: 1,3 Mio. EUR) und das Ergebnis pro Aktie lag somit bei -0,34 EUR (VJ: 0,41 EUR).

Henrik Christiansen, Vorstand und CFO der FORTEC AG, kommentiert: „Das Geschäftsjahr 2025/2026 war von schwierigen Marktbedingungen und organisatorischen Veränderungen geprägt. Im Segment Datenvisualisierung haben wir die Restrukturierung mit Schwerpunkt auf der FORTEC Integrated GmbH vorangetrieben und die zweite Führungsebene in der FORTEC Group gestärkt. Damit wollen wir die operative Leistungsfähigkeit verbessern. Entscheidend ist nun, die eingeleiteten Maßnahmen in eine nachhaltig verbesserte Ertragslage zu überführen.“

Das Segment der Datenvisualisierung erwirtschaftete im Berichtsjahr, gestärkt durch die Akquisition in den Niederlanden, externe Umsatzerlöse in Höhe von 48,1 Mio. EUR nach 44,1 Mio. EUR im Vorjahr, während das Segment der Stromversorgungen mit 33,1 Mio. EUR nach 35,6 Mio. EUR im Vorjahr zu den externen Gesamterlösen beitrug. Erfreulich entwickelte sich das Geschäft mit Lösungen für den Verteidigungssektor sowie für kritische Infrastruktur, zu dem auch FORTEC Benelux einen großen Beitrag leistet. FORTEC konnte hier im Berichtsjahr gleich mehrere Aufträge gewinnen.

Der Auftragsbestand stieg zum 30. Juni 2026 auf rund 54,6 Mio. EUR (VJ: 50,0 Mio. EUR). Seit dem Geschäftsjahresende konnten weitere Aufträge hinzugewonnen werden.

Dividendenvorschlag

Mit einer Eigenkapitalquote von 67,8 % zum 30. Juni 2026 (VJ: 76,6 %) verfügt FORTEC weiterhin über eine solide Eigenkapitalbasis. Unter Berücksichtigung der Ergebnisentwicklung sowie des Finanzierungsbedarfs für die laufenden Optimierungsmaßnahmen und künftige Wachstumsinitiativen beabsichtigt der Vorstand daher, der Hauptversammlung am 10. Februar 2027 für das Geschäftsjahr 2025/2026 eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie vorzuschlagen. Damit sichert das Unternehmen die strategische Weiterentwicklung ab und setzt zugleich die lange Historie als zuverlässiger Dividendenzahler fort.

Prognose

Für das Geschäftsjahr 2026/2027 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz zwischen 78,0 und 84,0 Mio. EUR sowie ein positives Konzern-EBIT zwischen 1,4 und 2,1 Mio. EUR. Die Prognose berücksichtigt die weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und setzt voraus, dass sich die für die FORTEC Group maßgeblichen Marktbedingungen nicht wesentlich verschlechtern.

Michael Spatny, Vorstand und COO der FORTEC AG, ergänzt: „Wir richten FORTEC zielgerichtet zum Systemlieferanten aus. Dabei verbinden wir unsere Kompetenzen in den Segmenten Stromversorgungen und Datenvisualisierung, um unseren Kunden umfassende Lösungen anzubieten und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Parallel setzen wir die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung unserer Kostenstrukturen, der operativen Abläufe sowie der Stärkung unserer Vertriebskraft fort. Unser klarer Fokus liegt auf einem profitablen Wachstum und einer stetigen Verbesserung der Ertragskraft. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem neuen Vorstandskollegen Yannick Moyles-Johnson, der zum 1. November 2026 die angekündigte Nachfolge von Henrik Christiansen als CFO antritt, diesen Kurs voranzutreiben.“

Der vollständige Abschluss ist auf der Website der Gesellschaft unter https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ zu finden.

in TEUR 01.07.2025 – 30.06.2026 01.07.2024 – 30.06.2025 Veränderung Konzernumsatz 81.207 79.717 +1,9 % EBIT (operativ) 749 1.856 -59,6 % EBIT -712 1.856 n. a. Jahresüberschuss -1.118 1.348 n. a. Ergebnis pro Aktie in EUR -0,34 0,41 n. a.

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Group heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Group hat Standorte in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Tschechischen Republik und Ägypten.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Augsburger Str. 2b 82110 Germering Deutschland Telefon: +49 (0)89 89 44 50 0 Fax: +49 (0)89 89 44 50 123 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900NG5C03XEKUA646 EQS News ID: 2423888

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