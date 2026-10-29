EQS-News: GFT Technologies und Itaú Unibanco beschleunigen Cloud-Migration mit KI um bis zu 70 Prozent

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GFT Technologies und Itaú Unibanco beschleunigen Cloud-Migration mit KI um bis zu 70 Prozent



29.10.2026 / 09:26 CET/CEST

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GFT Technologies und Itaú Unibanco beschleunigen Cloud-Migration mit KI um bis zu 70 Prozent

Gemeinsam entwickelte Lösung Batch2Cloud nutzt KI-Agenten, um die Modernisierung geschäftskritischer Banksysteme deutlich zu beschleunigen. Die in Wynxx integrierte Lösung verbindet KI-gestützte Automatisierung mit menschlicher Expertise und klarer Governance.



Stuttgart, 29. Oktober 2026 – GFT Technologies und Itaú Unibanco, eine der größten Banken Lateinamerikas, haben gemeinsam eine KI-basierte Lösung entwickelt, die die Migration geschäftskritischer Banksysteme in die Cloud deutlich beschleunigt. In der ersten Implementierungsphase konnte die Migrationsdauer um bis zu 70 Prozent reduziert werden. Die Lösung Batch2Cloud nutzt KI-Agenten, um bestehende Systeme zu analysieren, Modernisierungspotenziale zu identifizieren und die Transformation in moderne Cloud-Architekturen zu unterstützen.

Das Projekt ist Teil des 2018 gestarteten Modernisierungs- und Cloud-Migrationsprogramms von Itaú Unibanco. Im Mittelpunkt stehen sogenannte Batch-Systeme, die große Transaktionsvolumina zu festgelegten Zeitpunkten verarbeiten und unter anderem für Tagesabschlüsse, Zahlungsabwicklungen und Abstimmungen unverzichtbar sind. Viele dieser Prozesse laufen bislang auf Mainframes und basieren auf Anwendungen, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Ihre Modernisierung ist technisch anspruchsvoll, da bestehende Geschäftsregeln erhalten bleiben und die Kontinuität des Bankbetriebs gewährleistet werden muss.



KI beschleunigt die Modernisierung komplexer Banksysteme

Mit Batch2Cloud haben GFT Technologies und Itaú Unibanco eine Lösung entwickelt, die zentrale Schritte der Systemmodernisierung durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz unterstützt. Batch2Cloud analysiert bestehende IT-Landschaften, identifiziert Modernisierungspotenziale und hilft, den Aufwand für die Migration in die Cloud abzuschätzen.

Die Lösung wurde in Wynxx, die generative KI-Plattform von GFT Technologies für Softwareentwicklung und Modernisierung, integriert. Damit wird KI unmittelbar in komplexe Transformationsprozesse eingebunden und unterstützt die Planung und Umsetzung der Migration.

Eine zentrale Rolle spielen KI-Agenten, die wiederkehrende Aufgaben übernehmen, bestehenden Code analysieren und dessen Generierung und Validierung unterstützen. Die Verantwortung für technische Entscheidungen, IT-Architektur und Governance verbleibt bei den Expertenteams von Itaú Unibanco und GFT Technologies.

Dieser Ansatz verbindet die Geschwindigkeit KI-gestützter Automatisierung mit der Erfahrung der Expertenteams, die die bestehenden Systeme und ihre Geschäftsregeln kennen.

Die Ergebnisse der ersten Implementierungsphase zeigen das Potenzial: Durch den kombinierten Einsatz von KI-Agenten, Batch2Cloud und menschlicher Expertise konnte die Dauer derSystemmigration um bis zu 70 Prozent reduziert werden. Gleichzeitig beschleunigte sich die Projektumsetzung um das bis zu 3,3-Fache.



Bestehende Expertise nutzen, Innovation beschleunigen

Bei der Entwicklung der Lösung bauten GFT Technologies und Itaú Unibanco auf vorhandenen Technologien und den Erfahrungen der Innovationsteams der Bank auf. Dazu gehört auch „Code Understanding“, eine von Zup Innovation, einem Technologieunternehmen der Itaú-Gruppe, entwickelte Lösung. Sie unterstützt das Verständnis bestehender Legacy-Anwendungen und ergänzt die eingesetzten KI-Agenten.

Durch die enge Zusammenarbeit der beteiligten Teams konnten bestehende Lösungen gezielt eingebunden, Entwicklungsprozesse optimiert und die Umsetzung beschleunigt werden.

„Die Modernisierung geschäftskritischer Systeme ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen, die ihre KI-Ambitionen in echten geschäftlichen Mehrwert verwandeln wollen. Was wir gemeinsam mit Itaú erreicht haben, zeigt, wie KI zu einem integralen Bestandteil des Software Engineering werden kann. Dabei verbinden wir Automatisierung mit fundierter menschlicher Expertise, um komplexe Transformationen zu beschleunigen und gleichzeitig die Governance, Qualität und Zuverlässigkeit sicherzustellen, die Finanzinstitute benötigen“, sagte Marco Santos, Global CEO von GFT Technologies.

„Die Modernisierung unserer Legacy-Systeme und die Migration in die Cloud sind zwei Säulen der Technologiestrategie von Itaú. Damit stellen wir unsere Kunden konsequent in den Mittelpunkt und bieten ihnen, was sie benötigen, zum richtigen Zeitpunkt und mit der erwarteten Geschwindigkeit. Die Integration von KI-Agenten in diesen Prozess, gestützt auf unsere Richtlinien für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz, ermöglicht es uns, die Modernisierung voranzutreiben, ohne die Stabilität der Systeme zu beeinträchtigen, auf denen unser Geschäft basiert“, sagte Douglas Santos, Technology Superintendent bei Itaú Unibanco.





KI-gestützte Modernisierung als Grundlage für weitere Transformationen

Die Erfahrungen aus dem gemeinsamen Projekt verdeutlichen das Potenzial KI-gestützter Modernisierung für den Finanzsektor. Insbesondere bei komplexen, über Jahrzehnte gewachsenen IT-Landschaften kann der gezielte Einsatz von KI-Agenten dazu beitragen, Migrationsprozesse zu beschleunigen und den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Mit Wynxx und integrierten Lösungen wie Batch2Cloud verfolgt GFT Technologies das Ziel, künstliche Intelligenz systematisch in die Softwareentwicklung und Modernisierung bestehender Anwendungen einzubinden. Das Projekt mit Itaú Unibanco zeigt, wie sich dieser Ansatz in einem geschäftskritischen Bankenumfeld umsetzen lässt und welche messbaren Ergebnisse dabei möglich sind.

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