EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2026

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Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2026



29.10.2026 / 14:57 CET/CEST

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Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2026

Im dritten Quartal erzielte Haier Smart Home einen Umsatz von RMB 69,70 Mrd.; der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 4,68 Mrd.

In den ersten neun Monaten betrug der Umsatz RMB 221,82 Mrd., der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn RMB 15,00 Mrd.

Die Bruttomarge blieb in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil bei 27,2 %

Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 29. Oktober 2026 – Haier Smart Home Co., Ltd. (A-Aktie: 600690.SH; H-Aktie: 06690.HK; D-Aktie: 690D.DE), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht.

Kommentar der Geschäftsführung

„In den ersten neun Monaten konnten wir in unseren Kernmärkten Marktanteile gewinnen und unsere Bruttomarge weitgehend stabil halten. Die Umstrukturierung unserer Lieferkette in den USA ist nahezu abgeschlossen und hat ihre Ziele erreicht. Wir investieren in produktivere Anlagen. Zugleich verändern wir die Art, wie wir unser Geschäft führen und organisieren: Mit KI und einer engeren Integration wollen wir effizienter werden und uns in den nächsten zwei bis drei Jahren besser im Wettbewerb behaupten.

Wachstum entsteht durch bessere Produkte und ein besseres Kundenerlebnis. Neue Produkte sind bereits am Markt, weitere werden aus unserer starken Pipeline an Technologien der nächsten Generation folgen. Künftig priorisieren wir unser HVAC-Geschäft und unser Geschäft in den Schwellenländern. Wir sind überzeugt, dass unsere lokale Expertise und unsere regionalen Lieferketten dazu beitragen können, den Umsatz- und Gewinnanteil dieser Bereiche zu erhöhen.“



— Li Huagang, Vorsitzender und CEO, Haier Smart Home Co., Ltd.





Operativer Rückblick China

Der wertmäßige Einzelhandelsmarktanteil von Haier Smart Home in China lag in den ersten neun Monaten online bei 20,6 % und offline bei 25,0 %. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 2,9 bzw. 1,7 Prozentpunkte.[1]

Bei Kühlgeräten und in der Wäschepflege wertet das Unternehmen seine Produkte mit eigenen Innovationen auf. Dazu zählen eine KI-Technologie für das verbesserte Auftauen von Tiefkühlkost[2]und ein KI-gestütztes Wäschepflegesystem mit vier Trommeln, mit dem Verbraucher unterschiedliche Kleidungsarten getrennt waschen können.

International

In Nordamerika gewann GE Appliances in den ersten neun Monaten Marktanteile im Kernmarkt für Haushaltsgeräte. Das Geschäft mit Kleingeräten entwickelte sich stark. Zugleich erweiterte das Unternehmen unter den Marken Café und GE Profile sein Angebot an Geräten für die Küchenarbeitsplatte. In Europa stiegen die wertmäßigen Einzelhandelsmarktanteile bei Kühlgeräten und in der Wäschepflege in den Kernmärkten des Unternehmens. Dazu trugen Produktinnovationen und die globale Produktplattform bei.[3]

In Indien wuchs der Umsatz dreimal so schnell wie die Gesamtbranche. Zudem erweiterte das Unternehmen dort sein Sortiment an Premium-Waschmaschinen. In Pakistan verdoppelte sich der Absatz solarbetriebener Klimaanlagen, während in Vietnam Premium-Waschmaschinen eingeführt wurden. Im Nahen Osten und in Afrika legte der Umsatz im dritten Quartal in US-Dollar stetig zu.

Smart HVAC Solutions

Die Integration des HVAC-Geschäfts senkt die Kosten und steigert die Effizienz: Dank koordinierter Beschaffung und Eigenfertigung ist Haier Smart Home im chinesischen Markt mit gewerblichen Klimaanlagen kostenseitig wettbewerbsfähiger aufgestellt.

In China hat sich der Produktmix bei Wohnklimaanlagen in Richtung höherwertiger Segmente verschoben. In Nordamerika verzeichnete GE Appliances ein starkes Wachstum mit Air & Water Solutions und führte ein neues VRF-System (Variable Refrigerant Flow) für gewerbliche Kunden ein. In Europa beschleunigt das Unternehmen die Forschung und Entwicklung sowie die Markterschließung für Klimaanlagen und Wärmepumpen. Dazu gehören Modelle mit dem Kältemittel R290, die der lokalen Nachfrage nach einer besseren Umweltverträglichkeit Rechnung tragen.





Über Haier Smart Home Co., Ltd.

Haier Smart Home ist der weltweit größte Hersteller von Haushaltsgeräten und ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen. Das operative Geschäft gliedert sich in drei Segmente: Smart Home Appliances mit den Bereichen Kühlgeräte, Küchengeräte und Wäschepflege; Smart HVAC Solutions mit den Bereichen Klimaanlagen, Smart Building Solutions und Wasserlösungen; sowie das Segment Smart Home Ecosystem and Others mit Aktivitäten in den Bereichen Robotik, Kleingeräte, ganzheitliche Smart-Home-Lösungen, Logistik, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, Recycling sowie gewerbliche Kältetechnik.

Das Unternehmen verfügt über ein globales Portfolio von sieben Marken – Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, Fisher & Paykel und AQUA –, unterstützt durch lokale Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebskapazitäten weltweit. Seine Produkte und Dienstleistungen erreichen Verbraucher in mehr als 200 Ländern und Regionen.



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[1] Quelle: All View Cloud (AVC).

[2] KI-gestützte Auftautechnologie auf Zellebene.

[3] Daten zu Marktanteilen in Europa: GfK. Die Kernmärkte umfassen Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich und Frankreich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co., Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Telefon: +49 6172 9454 143 Fax: +49 6172 9454 42143 E-Mail: ir@haier.hk Internet: smart-home.haier.com ISIN: CNE1000031C1, CNE000000CG9, CNE1000048K8 WKN: A2JM2W, A2QHT7 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 3003002BYTNGNJTWSH07 EQS News ID: 2424548

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