EQS-News: Katjes Greenfood zahlt Anleihe 2022/2027 vorzeitig am 30. November 2026 zurück

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EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme
Katjes Greenfood zahlt Anleihe 2022/2027 vorzeitig am 30. November 2026 zurück

29.10.2026 / 09:00 CET/CEST
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Katjes Greenfood zahlt Anleihe 2022/2027 vorzeitig am 30. November 2026 zurück

Düsseldorf, 29. Oktober 2026 – Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG („Katjes Greenfood“), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat nach der erfolgreichen Platzierung ihrer neuen Anleihe 2026/2031 (WKN: A5GS6W; ISIN: NO0013759555) heute ihre im November 2022 begebene Anleihe 2022/2027 (WKN: A30V3F; ISIN: DE000A30V3F1) fristgerecht zum 30. November 2026 vorzeitig gekündigt. Die Kündigung umfasst alle ausstehenden Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Anleihe-Umtauschangebots vom 23. September bis 15. Oktober 2026 zum Umtausch eingereicht wurden.

Die vollständige Rückzahlung der ausstehenden Anleihe-Schuldverschreibungen erfolgt zum 30. November 2026 zu 101,00 % des Nennbetrags zuzüglich der bis zum 30. November 2026 (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen.

Im Rahmen des Crowdfunding-Umtauschangebots nicht umgetauschte Forderungen aus dem 5,00 % Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/2026 werden planmäßig zum Laufzeitende am 31. Dezember 2026 zurückgezahlt, zuzüglich der vertraglich vereinbarten Zinsen und des Bonuszinses.

Die Kündigungsbekanntmachung ist auf der Website der Emittentin unter https://www.katjesgreenfood.de/ in der Rubrik FOR INVESTORS, Unterrubrik PUBLIKATIONEN abrufbar.

Über Katjes Greenfood

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in wachstumsstarke „Better-for-You“-Marken, die von langfristigen Veränderungen im Ernährungs- und Konsumverhalten profitieren und die Zukunft der Food-Branche neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.katjesgreenfood.de/

Kontakt:
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Presse/Anleger
Tel.: +49 221-91 40 97 16
E-Mail: investors@katjesgreenfood.de

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Unternehmen:Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Kaistraße 16
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49 211 1592 1600
E-Mail:info@katjesgreenfood.de
Internet:https://www.katjesgreenfood.de
ISIN:DE000A30V3F1, NO0013759555
WKN:A30V3F, A5GS6W
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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