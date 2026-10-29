EQS-News: KI-getriebene Nachfrage sorgt für starke Auftragsdynamik

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KI-getriebene Nachfrage sorgt für starke Auftragsdynamik



29.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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KI-getriebene Nachfrage sorgt für starke Auftragsdynamik

Opto- und Leistungselektronik treiben den Auftragseingang / Starke Q3-Profitabilität durch vorteilhaften Produkt- und Regionalmix / Produktionshochlauf verläuft planmäßig /Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Herzogenrath, 29. Oktober 2026 – Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) vermeldete einen starken Anstieg der Auftragseingänge, der vor allem auf die Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Rechenzentrumskommunikation zurückzuführen ist. Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal 2026 um 122% gegenüber dem Vorjahresquartal auf EUR 274,9 Mio. (Q3/2025: EUR 124,0 Mio.). Optoelektronik machte dabei rund 68% und Leistungselektronik rund 24% des Anlagenauftragseingangs aus. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf EUR 183,6 Mio. und lagen damit innerhalb der Prognose von EUR180Mio. ± EUR20Mio. Die Umsatzerlöse der ersten neun Monate 2026 beliefen sich auf EUR 358,1 Mio. (9M/2025: EUR 369,5 Mio.).

Das Unternehmen hat seine Produktion im Jahresverlauf kontinuierlich hochgefahren, um die steigende Kundennachfrage zu bedienen. Der Anlagenauftragsbestand erhöhte sich auf EUR 549,4 Mio. und bietet inzwischen Visibilität weit in das Jahr 2027 hinein. AIXTRON bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

Markt- und Geschäftsentwicklung

Die Nachfrage nach InP-basierten optischen Komponenten stieg im dritten Quartal 2026 weiterhin rasant an und macht den Großteil des Auftragsbestands von AIXTRON aus. Der Ausbau von KI-Rechenzentren bleibt der zentrale strukturelle Wachstumstreiber für optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen.

Die Investitionen der Branche erstrecken sich sowohl auf den Markt für optische 800G- als auch für 1,6T-Transceiver. Während 800G-Transceiver derzeit weiterhin die etablierte Volumenplattform darstellen, dürfte der Übergang zu 1,6T schrittweise erfolgen, da Kundenqualifizierungen und Lieferketten weiter reifen müssen.

Die Dynamik in der GaN- und SiC-Leistungselektronik hat sich im dritten Quartal verbessert. Erste Aufträge für Kapazitätserweiterungen sowie eine wachsende Projektpipeline deuten auf den Beginn einer Erholung in der Leistungselektronik hin. Treiber sind insbesondere neue Niederspannungs-GaN-Anwendungen für die Stromversorgung von KI-Systemen sowie industrielle und KI-bezogene Hochspannungs-SiC-Anwendungen.

Produktionshochlauf und Ausbau in Malaysia verlaufen planmäßig

AIXTRON erhöht gemeinsam mit seinen Zulieferern kontinuierlich die Produktionsleistung, um das erwartete Auslieferungswachstum in den kommenden Quartalen zu unterstützen. Der Output ist im Jahresverlauf 2026 von Quartal zu Quartal gestiegen und wird voraussichtlich bis zum Jahresende weiter zunehmen. Der hohe Auftragsbestand unterstützt die Erreichung der Jahresprognose.

Der Bau des neuen Produktionsstandorts in Penang, Malaysia, verläuft planmäßig. In einem der weltweit führenden Halbleiterökosysteme gelegen, wird die neue Fertigungsstätte die Produktionsflexibilität erhöhen, die Lieferkettenresilienz stärken, zukünftiges Wachstum unterstützen und die langfristige Kostenwettbewerbsfähigkeit verbessern.

„Optoelektronik machte im dritten Quartal rund 68% unseres Anlagenauftragseingangs aus und spiegelt die außergewöhnlich starke Nachfrage nach KI-getriebener optischer Konnektivität wider. Mit einem Anlagenauftragsbestand von EUR 549,4 Mio. verfügen wir über eine hohe Umsatzvisibilität bis weit in das Jahr 2027 hinein. Gleichzeitig liefern steigende Kundenauslastungen, eine wieder anziehende Auftragsaktivität und Vorbereitungen für neue Kapazitäten zunehmend Hinweise auf eine Erholung der GaN- und SiC-Leistungselektronik. Zusammen bestärken diese Entwicklungen unsere Erwartung eines starken Wachstumsjahres 2027, angeführt von der Optoelektronik.“, sagt Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE.

Auftragseingang und Auftragsbestand

Der Gesamtauftragseingang belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 660,9 Mio. und lag damit 76% über dem Vorjahresniveau (9M/2025: EUR 374,7 Mio.). Zum 30. September 2026 belief sich der Anlagenauftragsbestand auf EUR 549,4 Mio. verglichen mit EUR 286,5 Mio. im Vorjahr und EUR 257,8 Mio. zum Jahresende 2025.

Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2026 beliefen sich auf EUR 358,1 Mio. und lagen damit 3% unter dem Vorjahreswert von EUR 369,5 Mio. Im dritten Quartal 2026 lagen die Umsatzerlöse mit EUR 183,6 Mio. um 54% über dem Vorjahreswert (Q3/2025: EUR 119,6 Mio.) sowie innerhalb der Prognose von EUR180Mio. mit einer Bandbreite von ± EUR 20 Mio.

Bruttoergebnis und Bruttomarge

AIXTRON erzielte in den ersten neun Monaten 2026 ein Bruttoergebnis von EUR 144,9 Mio. (9M/2025: EUR 136,2 Mio.). Dies entspricht einer Bruttomarge von 40% nach 37% im Vorjahr. Darin enthalten sind einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit dem Personalabbau im operativen Bereich. Im dritten Quartal 2026 stieg das Bruttoergebnis aufgrund des höheren Umsatzes sowie eines deutlich vorteilhaften Produkt- und Regionalmixes um 88% auf EUR 87,3 Mio. (Q3/2025: EUR 46,4 Mio.). Die Bruttomarge verbesserte sich entsprechend von 39% im dritten Quartal 2025 auf 48%.

Betriebsaufwendungen und -ergebnis

Die Betriebsaufwendungen erhöhten sich in den ersten neun Monaten 2026 um 2% auf EUR 95,8 Mio. (9M/2025: EUR 93,9 Mio.). Den größten Anteil daran hatten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die im gleichen Zeitraum um 17% auf EUR 69,8 Mio. anstiegen (9M/2025: EUR 59,7 Mio.). Im dritten Quartal 2026 lagen die Betriebsaufwendungen mit EUR 30,6 Mio.auf dem Niveau des Vorjahresquartals (Q3/2025: EUR 30,9 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 49,1 Mio., was einer EBIT-Marge von 14% entspricht (9M/2025: EUR 42,3 Mio., 11%). Im dritten Quartal 2026 stieg das Betriebsergebnis (EBIT) vonEUR 15,4 Mio.imQ3/2025 aufEUR 56,7 Mio., was in erster Linie auf die höhere Bruttomarge aufgrund des besseren Produkt- und Regionalmixes sowie auf Operating Leverage aus dem höheren Umsatzvolumen zurückzuführen ist. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend von 13% in Q3/2025 auf 31%.

Das Periodenergebnis belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 32,6 Mio. (9M/2025: EUR 37,3 Mio.) und im dritten Quartal 2026 auf EUR 35,4 Mio. (Q3/2025: EUR 13,0 Mio.).

Starke Free-Cashflow-Entwicklung

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erreichte in den ersten neun Monaten 2026 EUR 311,1 Mio. gegenüber EUR 128,5 Mio. im Vorjahr, davon wurden im dritten Quartal 2026 EUR 138,4 Mio. generiert (EUR 43,4 Mio. im Vorjahr). Die starke Cashflow-Entwicklung war vor allem auf höhere Kundenvorauszahlungen zurückzuführen. Neben dem hohen Auftragseingang und Auftragsbestand wirkten sich auch die Zusammensetzung der aktuellen Aufträge und die individuell vereinbarten Zahlungsbedingungen leicht positiv auf die Höhe der Anzahlungen aus. Diese Vorauszahlungen tragen zur Finanzierung des bevorstehenden Produktionshochlaufs bei.

Der Free Cashflow profitierte vom verbesserten operativen Cashflow und belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 289,9 Mio. Dies entspricht einer Verbesserung um EUR 179,6 Mio. gegenüber dem Vorjahr (9M/2025: EUR 110,3 Mio.). Im dritten Quartal 2026 belief sich der Free Cashflow auf EUR 127,8 Mio., ein Anstieg um EUR 88,6 Mio. gegenüber dem Vorjahr (Q3/2025: EUR 39,2 Mio.).

Zum 30. September 2026 wies AIXTRON liquide Mittel einschließlich sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte in Höhe von EUR 944,8 Mio. aus (31. Dezember 2025: EUR 224,6 Mio.). Der starke Anstieg ist auch auf die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe zurückzuführen. Nach Abzug der Fremdkapitalkomponente der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 353,9 Mio. ergibt sich ein Nettofinanzvermögen von EUR 590,9 Mio.Die Eigenkapitalquote belief sich auf 58% und lag damit infolge der Ausgabe der Wandelanleihe unter dem Wert von 88% zum Jahresende 2025. Ursächlich hierfür war vor allem die Erhöhung der Bilanzsumme infolge der Ausgabe der Wandelanleihe.

„Unsere starke Finanzposition verschafft uns die strategische Flexibilität, die Weiterentwicklung von AIXTRON voranzutreiben. Sie ermöglicht es uns, in unsere Technologie-Roadmap zu investieren, unsere Fähigkeiten zu stärken und unsere Position in attraktiven Wachstumsmärkten weiter auszubauen, um nachhaltig langfristigen Wert zu schaffen“, sagt Dr. Christian Danninger, Finanzvorstand der AIXTRON SE.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt - starker Ausblick für 2027

Das Unternehmen bestätigt daher die am 14. April 2026 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Erwartet wird ein Umsatz von EUR560Mio. ± EUR30Mio., eine Bruttomarge von rund 42% und eine EBIT-Marge von 17% bis 20%.

Auf Basis der aktuellen Vertriebspipeline erwartet AIXTRON, das derzeit hohe Niveau des Auftragseingangs in den kommenden Quartalen zu halten oder weiter zu steigern. Unterstützt wird dies durch die Nachfrage nach Optoelektronik und zunehmend auch durch die sich verbessernde Dynamik in der Leistungselektronik.

Kennzahlen im Überblick

+/- +/- Eckdaten Finanzlage

(in Mio. EUR) 9M 2026 9M 2025 % Q3 2026 Q3 2025 % Auftragseingang 660,9 374,7 76 274,9 124,0 122 Auftragsbestand (nur Anlagen) 549,4 286,5 92 549,4 286,5 92 Umsatzerlöse 358,1 369,5 -3 183,6 119,6 54 Bruttoergebnis 144,9 136,2 6 87,3 46,4 88 % 40% 37% 3pp 48% 39% 9pp Betriebsergebnis (EBIT) 49,1 42,3 16 56,7 15,4 268 % 14% 11% 3pp 31% 13% 18pp Periodenergebnis 32,6 37,3 -13 35,4 13,0 172 % 9% 10% -1pp 19% 11% 8pp Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 311,1 128,5 142 138,4 43,4 219 Free Cashflow 289,9 110,3 163 127,8 39,2 226 Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,29 0,33 -12 0,31 0,11 182

Finanzinformationen

Die Präsentation zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2026 ist verfügbar unter: www.aixtron.com/de/investoren/ir-praesentationen.

Die vollständigen Finanztabellen des Konzerns (Gewinn- und Verlustrechnung, Sonstiges Ergebnis der Periode, Bilanz, Kapitalflussrechnung sowie Entwicklung des Eigenkapitals) zu dieser Pressemitteilung sind als Teil der Konzern-Quartalsmitteilung Q3/2026abrufbar unter:

www.aixtron.com/de/investoren/publikationen.

Telefonkonferenz für Investoren

Im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2026 wird AIXTRON am Donnerstag, den 29. Oktober 2026, um 15:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren abhalten.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte online unter "Analyst Conference Call – Q3/2026" an. Sie erhalten dann eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten.

Einen Audiomitschnitt oder Transkript finden Sie nach der Konferenz unter:

www.aixtron.com/de/investoren/events/telefonkonferenzen.

Ansprechpartner

Medien & Investoren:

Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED- und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und ‑umwandlung, Kommunikation, Signal‑ und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®.

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

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