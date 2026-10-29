EQS-News: KION steigert Umsatz und Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 getrieben von Intelligent Automation Solutions

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KION steigert Umsatz und Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 getrieben von Intelligent Automation Solutions (News mit Zusatzmaterial)



29.10.2026 / 06:51 CET/CEST

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KION steigert Umsatz und Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 getrieben von Intelligent Automation Solutions

Auftragseingang bei 8,445 Mrd. € (2025: 8,882 Mrd. €)

Umsatz steigt um 3,9 Prozent auf 8,522 Mrd. € (2025: 8,200 Mrd. €)

EBIT bereinigt verbessert sich um 9,9 Prozent auf 632,5 Mio. € (2025: 575,4 Mio. €)

EBIT-Marge bereinigt verbessert sich auf 7,4 Prozent (2025: 7,0 Prozent)

Free Cashflow von 121,1 Mio. € (2025: 392,8 Mio. €)

Prognose für 2026 angepasst

Frankfurt am Main, 29. Oktober 2026 – Die Geschäftsentwicklung von KION in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2026 war von einer unterschiedlichen Dynamik in den beiden operativen Segmenten geprägt. Auf Konzernebene stiegen Umsatz und Profitabilität, getragen von einem deutlichen Umsatz- und Ergebniswachstum im Segment Intelligent Automation Solutions (IAS). Der Auftragseingang im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) entwickelte sich hingegen nicht wie erwartet. In einem wachsenden Markt für Flurförderzeuge konnte ITS nicht mit der Marktentwicklung Schritt halten, insbesondere im Value- und Economy-Segment. Der Free Cashflow war trotz gestiegener M&A-Aktivitäten und der Auszahlungen für das Effizienzprogramm mit 121,1 Mio. € positiv.

„In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 hat sich Intelligent Automation Solutions sehr gut im Einklang mit unserer Strategie des profitablen Wachstums entwickelt: Umsatz und EBIT bereinigt wuchsen zweistellig – eine sehr starke Leistung“, sagt Rob Smith, CEO von KION. „In der Region APAC schlug sich Industrial Trucks & Services gut im direkten Wettbewerb mit den chinesischen Flurförderzeug-Anbietern, konnte jedoch nicht am starken Marktwachstum in der Region EMEA teilhaben.“

Finanzergebnisse

Der Auftragseingang auf Konzernebene ging im Vergleich zum Vorjahr auf 8,445 Mrd. € (2025: 8,882 Mrd. €) zurück. Im Segment Industrial Trucks & Services lag der Auftragseingang mit 5,897 Mrd. € leicht unter dem Vorjahreswert (2025: 5,970 Mrd. €). Grund hierfür war eine nachteilige Veränderung des Regionalmix mit einem höheren Anteil des Geschäfts in der Region APAC sowie des Produktmix mit einem höheren Anteil an Einstiegsgeräten im Bereich Lagertechnik. Der Auftragseingang im Segment Intelligent Automation Solutions lag mit 2,575 Mrd. € unter dem Vorjahresniveau (2025: 2,941 Mrd. €), das durch einen Rekordauftragseingang im Projektgeschäft im zweiten Quartal 2025 geprägt war.

Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,9 Prozent auf 8,522 Mrd. € (2025: 8,200 Mrd. €). Im Segment Industrial Trucks & Services ging der Umsatz leicht auf 6,034 Mrd. € zurück (2025: 6,079 Mrd. €). Trotz höherer Auslieferungszahlen wirkte sich der im Produktmix gestiegene Anteil an Einstiegsgeräten im Bereich Lagertechnik belastend auf den Umsatz aus. Das Servicegeschäft verzeichnete insgesamt ein leichtes Umsatzplus. Im Segment Intelligent Automation Solutions stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 16,9 Prozent auf 2,519 Mrd. € (2025: 2,154 Mrd. €). Ausschlaggebend hierfür waren das starke Wachstum im Projektgeschäft und ein Servicegeschäft, das nahezu auf dem hohen Vorjahresniveau lag.

Das EBIT bereinigt auf Konzernebene stieg um 9,9 Prozent auf 632,5 Mio. € (2025: 575,4 Mio. €). Dies entspricht einer EBIT-Marge bereinigt von 7,4 Prozent (2025: 7,0 Prozent). Das EBIT bereinigt des Segments Industrial Trucks & Services ging leicht auf 528,7 Mio. € zurück (2025: 529,5 Mio. €); die EBIT-Marge bereinigt belief sich auf 8,8 Prozent (2025: 8,7 Prozent). Neben dem niedrigeren Umsatz im Neugeschäft wirkten sich auch Effekte aus Wechselkursdifferenzen negativ auf das operative Ergebnis aus. Teilweise kompensiert wurde dies durch die verbesserte Bruttomarge im Servicegeschäft, die zunehmend wirksam werdenden Einsparungen durch das Effizienzprogramm und die niedrigere Bewertung langfristiger Vergütungsprogramme. Im Segment Intelligent Automation Solutions stieg das EBIT bereinigt gegenüber dem Vorjahr deutlich um 36,6 Prozent auf 172,2 Mio. € (2025: 126,0 Mio. €). Die EBIT-Marge bereinigt verbesserte sich auf 6,8 Prozent (2025: 5,8 Prozent). Wesentlicher Treiber der Ergebnisverbesserung war das deutlich gestiegene Bruttoergebnis aus dem Projektgeschäft, während der Ergebnisbeitrag des margenstarken Servicegeschäfts nicht ganz das hohe Vorjahresniveau erreichte.

Das Konzernergebnis verbesserte sich mit 309,1 Mio. € (2025: 167,1 Mio. €) deutlich gegenüber dem Vorjahr, das durch die Einmaleffekte aus dem Effizienzprogramm erheblich belastet war. Der Free Cashflow war mit 121,1 Mio. € (2025: 392,8 Mio. €) trotz gestiegener M&A-Aktivitäten und der Auszahlungen für das Effizienzprogramm positiv.

Prognose

Aufgrund der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal hat der Vorstand der KION GROUP AG am 14. Oktober 2026 die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowohl für den Konzern als auch die operativen Segmente angepasst. Die Anpassungen sind überwiegend auf den Auftragseingang im Segment Industrial Trucks & Services zurückzuführen, der sich im dritten Quartal nicht wie erwartet entwickelt hat. Die Erwartungen für den Konzern hinsichtlich der bedeutsamsten Steuerungskennzahlen wurden infolge der für das Segment Industrial Trucks & Services gesenkten Zielwerte reduziert. Die Prognose für das Segment Intelligent Automation Solutions wurde innerhalb der bisherigen Prognosebandbreiten eingegrenzt.

Prognose 2026

KION Group Industrial Trucks

& Services Intelligent Automation

Solutions



In Mio. €

Prognose

Juli 2026

Prognose

Oktober 2026

Prognose

Juli 2026

Prognose

Oktober 2026

Prognose

Juli 2026

Prognose

Oktober 2026 Umsatz1 11.525 – 12.025 11.450 – 11.750 8.200 – 8.500 8.100 – 8.300 3.325 – 3.525 3.350 – 3.450 EBIT bereinigt1 880 – 980 815 – 875 765 – 835 690 – 740 230 – 270 230 – 250 Free Cashflow2 420 – 540 400 – 500 – – – – ROCE 8,4% – 9,4% 7,8% – 8,4% – – – – 1 Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Intelligent Automation Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.

2 Die Prognose 2026 wurde in Übereinstimmung mit der ab dem Geschäftsjahr 2026 geltenden Definition der Kennzahl Free Cashflow aufgestellt.

Vor dem Hintergrund der angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der vorherrschenden Marktbedingungen erwartet der Vorstand der KION GROUP AG außerdem, das Mittelfristziel einer zweistelligen EBIT-Marge bereinigt im Konzern sowie in beiden operativen Segmenten erst nach 2027 zu erreichen.

Kennzahlen von KION und der beiden operativen Segmente für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2026 und das am 30. September 2026 beendete dritte Quartal

in Mio. € Q3 2026 Q3 2025 Differenz Q1 – Q3 2026 Q1 – Q3 2025 Differenz Umsatz 2.835 2.704 4,8% 8.522 8.200 3,9% Industrial Trucks & Services 1.955 1.944 0,6% 6.034 6.079 -0,7% Intell. Automation Solutions 890,2 768,5 15,8% 2.519 2.154 16,9% EBIT bereinigt1 202,9 190,5 6,5% 632,5 575,4 9,9% Industrial Trucks & Services 163,1 170,6 -4,4% 528,7 529,5 -0,2% Intell. Automation Solutions 66,1 47,6 38,8% 172,2 126,0 36,6% EBIT-Marge bereinigt1 7,2% 7,0% 7,4% 7,0% Industrial Trucks & Services 8,3% 8,8% 8,8% 8,7% Intell. Automation Solutions 7,4% 6,2% 6,8% 5,8% Auftragseingang 2.651 2.676 -0,9% 8.445 8.882 -4,9% Industrial Trucks & Services 1.915 1.942 -1,4% 5.897 5.970 -1,2% Intell. Automation Solutions 750,8 740,1 1,4% 2.575 2.941 -12,4% Konzernergebnis 101,6 119,2 -14,8% 309,1 167,1 85,0% ROCE2 8,2% 8,0% Ergebnis je Aktie (in €) unverwässert3 0,76 0,87 -13,3% 2,30 1,23 87,1% Free Cashflow4 98,9 230,9 -57,2% 121,1 392,8 -69,2% Mitarbeiter5 43.017 42.175 2,0% 1 Bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und Sondereffekte.

2 Die Kennzahl ROCE wird als Verhältnis aus EBIT bereinigt auf annualisierter Basis und dem durchschnittlichen Capital Employed der letzten fünf Quartalsstichtage ermittelt.

3 Konzernergebnis auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend: 301,2 Mio. € (Q1 – Q3 2025: 161,0 Mio. €).

4 Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus der Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Finanzverbindlichkeiten zur Refinanzierung des Leasinggeschäfts.

5 Mitarbeiterzahlen nach Vollzeitäquivalenten (inkl. Auszubildenden; ohne inaktive Beschäftigte) zum jeweiligen Bilanzstichtag im Vergleich zum 31. Dezember 2025.

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.

Aktuelles Bildmaterial zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kionmediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(cs)

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