EQS-News: Lenzing Gruppe gibt Update zur Aktionärsstruktur nach Abschluss der Kapitalerhöhung

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Lenzing Gruppe gibt Update zur Aktionärsstruktur nach Abschluss der Kapitalerhöhung

29.10.2026 / 08:00 CET/CEST
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Lenzing Gruppe gibt Update zur Aktionärsstruktur nach Abschluss der Kapitalerhöhung

  • Aktionärssyndikat aus B&C-Gruppe und Suzano S.A. hält weiterhin rund 52,25 Prozent der Stimmrechte
  • Suzano Holding S.A. erwirbt direkte Beteiligung von rund 0,80 Prozent an Lenzing
  • Goldman Sachs Group hält 5,86 Prozent der Lenzing-Aktien

Lenzing, 29. Oktober 2026 – Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung gibt die Lenzing Aktiengesellschaft auf Grundlage der zuletzt veröffentlichten Beteiligungsmeldungen ein Update zu ihrer Aktionärsstruktur.

Das Aktionärssyndikat bestehend aus der B&C-Gruppe und Suzano S.A., hält weiterhin rund 52,25 Prozent der Stimmrechte an Lenzing. Innerhalb des Syndikats entfallen 39,6 Prozent auf die B&C-Gruppe und 12,6 Prozent auf die Suzano International Trade GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Suzano S.A.

Zusätzlich hat die Suzano Holding S.A., die kontrollierende Aktionärin der Suzano S.A., im Zuge der Kapitalerhöhung eine direkte Beteiligung von rund 0,80 Prozent an Lenzing erworben. Die Goldman Sachs Group hält 5,86 Prozent der Lenzing-Aktien.

„Wir begrüßen das direkte Investment der Suzano Holding S.A., der kontrollierenden Aktionärin der Suzano S.A., die bereits gemeinsam mit der B&C-Gruppe im Aktionärssyndikat vertreten ist. Die starke Beteiligung unserer Aktionäre an der Kapitalerhöhung und die Entwicklungen in unserer Aktionärsstruktur sind ein klares Zeichen des Vertrauens in Lenzing und unsere strategische Transformation“, sagt Mathias Breuer, CFO von Lenzing.

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Über die Lenzing Gruppe
 
Die Lenzing Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen, das holzbasierte Produktlösungen für die Textil- und Vliesstoffindustrie entwickelt und herstellt. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit vereint Lenzing die Produktion von Cellulosefasern und Filamenten, sowie Faserzellstoff und Bioraffinerieprodukten unter einem Dach und deckt somit wesentliche Produktionsschritte unternehmensintern ab. Die holzbasierten Spezialfasern und Filamente von Lenzing werden für anspruchsvolle und hochspezialisierte Kundenanforderungen und Anwendungsbereiche entwickelt und kommen in einer Vielzahl von Endprodukten zum Einsatz, darunter Bekleidung, Heimtextilien, Hygieneprodukte sowie medizinische und industrielle Anwendungen. Sie werden unter den Produktmarken TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™ und LENZING™ vermarktet.
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.lenzing.com
 
Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025
Umsatz: EUR 2,60 Mrd.
Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen
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