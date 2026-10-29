EQS-News: SBF gewinnt mit PESA einen weiteren führenden europäischen Fahrzeughersteller als Kunden

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SBF gewinnt mit PESA einen weiteren führenden europäischen Fahrzeughersteller als Kunden

29.10.2026 / 11:51 CET/CEST
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SBF gewinnt mit PESA einen weiteren führenden europäischen Fahrzeughersteller als Kunden

Leipzig, 29. Oktober 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, hat von PESA, einem führenden polnischen Schienenfahrzeughersteller, einen neuen Auftrag für neue Straßenbahnen für Krakau mit einem Volumen von rund 6 Mio. Euro erhalten.

Der Auftrag umfasst die Ausstattung von 90 Fahrzeugen in drei- und vierteiliger Ausführung. Produktionsstart und Erstlieferung sind für März 2027 geplant. Die Auslieferung erstreckt sich voraussichtlich bis 2030. SBF liefert die Innendecken einschließlich Klimakanal, die Innenbeleuchtung und die Tragstruktur für die neue Plattform.

Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG, sagt: „Unsere Partnerschaft mit PESA ist ein starkes Zeichen für die Zuverlässigkeit und Qualität unserer Leistungen. Wir vergrößern damit unsere Kundenbasis um einen weiteren führenden europäischen Fahrzeughersteller. Der Auftrag zeigt, dass unsere Systemkompetenz bei Innendecken und Beleuchtung auch auf neuen Fahrzeugplattformen gefragt ist.“

Der Auftrag für Krakau ist nach der Straßenbahn für Leipzig das zweite gemeinsame Projekt von SBF und PESA. SBF sieht in der Zusammenarbeit Potenzial für weitere Projekte im Innenausbau von Straßenbahnen.

Über die SBF-Gruppe:
Die börsennotierte SBF-Gruppe entwickelt und fertigt Lösungen für Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. Als Industrieverbund spezialisierter Technologieunternehmen adressiert sie die langfristigen Trends Mobilität, Infrastrukturmodernisierung, Digitalisierung und Automatisierung sowie zunehmend Sicherheit und Resilienz. Entwicklung und Fertigung erfolgen weit überwiegend an eigenen Standorten in Deutschland und Europa – eine Wertschöpfungstiefe, die für Auftraggeber im Umfeld kritischer Infrastrukturen zunehmend zum Vergabekriterium wird.

Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“ und entwickelt sich zum Systempartner für sicherheitsrelevante Innenraumfunktionen. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Anwendungen, insbesondere an Bahnhöfen und Verkehrsknotenpunkten sowie zum Schutz öffentlicher Räume. Im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ entwickelt und fertigt SBF kundenspezifische elektronische Baugruppen und Geräte vollständig am Standort Flensburg – auch für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Nachweisführung und Prüftiefe, wie sie in kritischen Infrastrukturen und Sicherheitsanwendungen typisch sind.

Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.

Unternehmenskontakt: SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com

Pressekontakt: Kirchhoff Consult GmbH
Alexander Neblung
Gaußstraße 75
22765 Hamburg
Tel: +49 (0)40 60 91 86 70
E-Mail: sbf@kirchhoff.de

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