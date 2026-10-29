EQS-News: SMT Scharf AG veröffentlicht Ergebnisse zum dritten Quartal 2026

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SMT Scharf AG veröffentlicht Ergebnisse zum dritten Quartal 2026



29.10.2026 / 07:00 CET/CEST

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SMT Scharf AG veröffentlicht Ergebnisse zum dritten Quartal 2026

Konzernumsatz von 51,5 Mio. EUR sowie operatives Ergebnis (EBIT) von 0,0 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2026

In Q3/2026 Konzernumsatz bei 18,4 Mio. EUR und EBIT bei 1,2 Mio. EUR

Weitere Fortschritte bei der Weiterentwicklung des Produktportfolios, dem Ausbau der Vertriebsaktivitäten und der Umsetzung organisatorischer Anpassungen erzielt

Angepasste Prognose 2026: Konzernumsatz zwischen 75 Mio. EUR und 85 Mio. EUR sowie EBIT zwischen -0,5 Mio. EUR und -1,5 Mio. EUR erwartet

Hamm, 29. Oktober 2026 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Konzernumsatz von 51,5 Mio. EUR (9M/2025: 70,9 Mio. EUR) erzielt. Der Umsatzrückgang von 27,3 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum resultiert im Wesentlichen aus einem schwächeren Neuanlagengeschäft, geringeren Erlösen in der Tunnellogistik sowie einer grundsätzlich verhaltenen Investitionsbereitschaft in den Kernmärkten. Im dritten Quartal 2026 erwirtschaftete der SMT Scharf Konzern Umsatzerlöse von 18,4 Mio. EUR (Q3/2025: 20,8 Mio. EUR).

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) erhöhte sich im dritten Quartal 2026 auf 1,2 Mio. EUR (Q3/2025: -0,5 Mio. EUR), sodass sich nach den ersten neun Monaten 2026 ein EBIT von 0,0 Mio. EUR (9M/2025: 2,4 Mio. EUR) ergab. Im dritten Quartal wirkten sich neben fehlenden Deckungsbeiträgen infolge geringerer Umsätze auch einmalige Aufwendungen von 0,6 Mio. EUR aus Rückstellungen für die unerwartete Beendigung eines Tunnelprojekts im Mittleren Osten negativ auf das Ergebnis aus. Bereits im ersten Halbjahr hatten einmalige Sondereffekte im Zusammenhang mit der Reorganisation in Deutschland und China in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. EUR das Ergebnis belastet.

Longjiao Wang, CEO der SMT Scharf AG, erklärt: „Wir konnten bei der Weiterentwicklung unseres Portfolios an batterieelektrischen Transportlösungen wichtige Fortschritte erzielen. Für den chinesischen Markt haben bereits die ersten unserer LEV-Entwicklungen die notwendige Zulassung erhalten. Auch für weitere Märkte außerhalb Chinas sind wir dabei, neue Transportlösungen auf den Markt zu bringen. Um unser wachsendes Portfolio im Markt zu platzieren, unterstützen wir mit Produktpräsentationen in Bergbaumärkten wie Südafrika oder in Australien den internationalen Vertrieb.“

Im Rahmen der Strategie 2026 wurden im Berichtszeitraum neben der Weiterentwicklung des Produktportfolios und dem planmäßig vorangetriebenen Prototypenbau von leichten Elektrofahrzeugen (LEVs) die organisatorischen Anpassungen am Standort Hamm abgeschlossen. Gleichzeitig läuft die Reorganisation am Standort Xuzhou weiter. Ziel ist es, die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und neue Technologien und Märkte zu erschließen.

In den ersten neun Monaten 2026 ging der Umsatz im Neuanlagengeschäft auf 13,2 Mio. EUR deutlich zurück, nach 32,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzerlöse aus Service und Ersatzteilen entwickelten sich insgesamt robust: Der Umsatz im Servicegeschäft stieg auf 10,6 Mio. EUR (9M/2025: 9,1 Mio. EUR) an, während sich der Umsatz mit Ersatzteilen von 29,5 Mio. EUR auf 27,7 Mio. EUR verringerte.

Nach Regionen betrachtet, war China mit einem Umsatz von 32,0 Mio. EUR (9M/2025: 34,1 Mio. EUR) sowie einem Anteil am Gesamtumsatz von 62,1 % der wichtigste Absatzmarkt für SMT Scharf. In Polen sank der Umsatz von SMT Scharf gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 5,9 Mio. EUR (9M/2025: 9,9 Mio. EUR). Dagegen erhöhten sich die Umsätze in der Region Afrika unter anderem aufgrund eines Auftrags für ein erstes batteriebetriebenes Bahnsystem in Südafrika deutlich auf 8,7 Mio. EUR (9M/2025: 5,7 Mio. EUR). Des Weiteren trugen die Region Amerika mit 0,2 Mio. EUR (9M/2025: 0,8 Mio. EUR), Deutschland mit 0,5 Mio. EUR (9M/2025: 3,5 Mio. EUR) sowie sonstige Märkte mit 1,1 Mio. EUR (9M/2025: 7,0 Mio. EUR) zum Konzernumsatz bei. Der Umsatz in Russland ging vor dem Hintergrund der anhaltenden Sanktionslage auf 3,1 Mio. EUR (9M/2025: 9,9 Mio. EUR) stark zurück.

Auf Segmentebene erwirtschaftete SMT Scharf im Berichtszeitraum im Segment Kohlebergbau mit 41,9 Mio. EUR (9M/2025: 51,3 Mio. EUR) den mit Abstand größten Umsatzbeitrag. Im Segment Mineralbergbau stiegen die Umsätze von 6,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 8,9 Mio. EUR. Das Segment Tunnellogistik wies in den ersten neun Monaten 2026 einen deutlich niedrigeren Umsatz von 0,7 Mio. EUR (9M/2025: 11,6 Mio. EUR) aus. Im Vorjahr hatte ein Großprojekt im Mittleren Osten wesentlich zu den Umsatzerlösen in diesem Segment beigetragen.

Der Auftragseingang lag in den ersten neun Monaten 2026 mit 49,6 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert (9M/2025: 61,7 Mio. EUR). Zum Stichtag 30. September 2026 betrug der Auftragsbestand 25,0 Mio. EUR.

Vor dem Hintergrund der eingetrübten Investitionsbereitschaft in den relevanten Absatzmärkten im Kohlebergbau und der Tunnellogistik sowie des daraus resultierenden deutlichen Rückgangs des Neuanlagengeschäfts hat der Vorstand die Umsatz- und Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2026 neu eingeschätzt. Der Vorstand rechnet nunmehr mit einem Konzernumsatz zwischen 75 Mio. EUR und 85 Mio. EUR. Zuvor war ein Umsatz von 95 Mio. EUR bis 115 Mio. EUR erwartet worden. Daneben wird nun mit einem EBIT zwischen -0,5 Mio. EUR und -1,5 Mio. EUR gerechnet, nachdem bisher ein EBIT im Korridor von 1 Mio. EUR bis 2 Mio. EUR prognostiziert worden war.

Der vollständige Bericht zum dritten Quartal 2026 wird heute im Tagesverlauf unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht.

Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wird die Entwicklung und Herstellung elektrobetriebener Transportlösungen vorangetrieben. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.

Kontakt

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Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

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