EQS-News: Wyden erweitert sein Angebot mit einer Digital Asset Treasury Management Lösung für Banken, Broker und Zahlungsinstitute

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Produkteinführung

Wyden erweitert sein Angebot mit einer Digital Asset Treasury Management Lösung für Banken, Broker und Zahlungsinstitute



29.10.2026 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wyden ermöglicht Banken, Brokern und Zahlungsinstituten einen konsolidierten Überblick über Liquidität und Exposure bei digitalen Vermögenswerten sowie die effiziente Steuerung von Treasury-Prozessen über verschiedene Anbieter und Systeme hinweg.

Zürich – Wyden, der führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten, lanciert eine neue Digital-Asset-Treasury-Management-Lösung. Während Institute ihre Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte ausweiten, verteilen sich Vermögenswerte und Liquidität zunehmend auf verschiedene Wallets, Verwahrer, Handelsplätze und Zahlungspartner. Dadurch wird es schwieriger, einen ganzheitlichen Überblick zu behalten, die Liquiditätsversorgung effizient zu steuern und operative Abläufe zu koordinieren. Wyden löst diese Herausforderungen mit einer einheitlichen Orchestrierungsebene, die Treasury-Prozesse über externe Anbieter und interne Systeme hinweg verbindet und steuert.

Die Lösung bietet Treasury-Teams einen konsolidierten Überblick über Bestände an digitalen Vermögenswerten, Liquidität und das Exposure gegenüber einzelnen Anbietern. Damit lässt sich nachvollziehen, wo Vermögenswerte gehalten werden, welche Mittel verfügbar sind und wo Liquiditätsbedarf besteht. Zahlungsbewegungen, Reconciliation und Buchhaltungsprozesse werden so vereinfacht und helfen Instituten, ihre operative Effizienz zu steigern, die Kontrolle zu verbessern und konsistente Finanzdaten sicherzustellen, ohne ihre bestehenden Provider-Setups anpassen zu müssen.

Die Lösung unterstützt eine Reihe institutioneller Anwendungsfälle: So können Banken die Liquiditätsübersicht und -versorgung im Bereich digitaler Vermögenswerte über ihre Geschäftsbereiche hinweg verbessern. Broker können Vermögenswerte und Settlement-Prozesse über Handelsplätze und Verwahrer hinweg koordinieren. Zahlungsinstitute und Corporate-Treasury-Teams können die Liquidität digitaler Vermögenswerte besser steuern, um Zahlungs- und Settlement-Aktivitäten zu unterstützen.

„Digitale Vermögenswerte finden zunehmend in einem breiteren Spektrum finanzieller und unternehmerischer Aktivitäten Anwendung. Dadurch entstehen neue Anforderungen an die Infrastruktur, die diese Aktivitäten unterstützt“, sagt Rémy Schimmel Maillet-Contoz, CEO von Wyden. „Wir sind überzeugt, dass die nächste Phase der institutionellen Adoption nicht nur durch den Marktzugang für digitale Vermögenswerte geprägt sein wird, sondern durch die Fähigkeit, diese Vermögenswerte nahtlos in etablierte Geschäftsprozesse zu integrieren. Mit der Einführung unserer neuen Treasury-Management-Lösung entwickelt Wyden sein Angebot gezielt weiter: über den Handel hinaus, hin zur Orchestrierung der Prozesse, Systeme und Gegenparteien, auf die Institute angewiesen sind, um ihr Geschäft mit digitalen Vermögenswerten zu steuern und auszubauen.“

Über Wyden

Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wyden Letzigraben 89 8003 Zürich Schweiz Internet: https://www.wyden.io/ EQS News ID: 2424040