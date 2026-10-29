EQS-News: Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026

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EQS-News: Sirma Group JSC / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026

29.10.2026 / 20:13 CET/CEST
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Die Sirma Group Holding JSC hat ihren Einzelzwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. September 2026 veröffentlicht. Dieser ist auf der Website des Unternehmens in englischer Sprache abrufbar:

Einzelzwischenabschluss

für

den

Zeitraum

bis

zum

30

.

September

2026

(auf Englisch).

29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sirma Group JSC
135 Tsarigradsko shose blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Telefon:+35929768310
E-Mail:ir@sirma.com
Internet:https://investors.sirma.com/en
ISIN:BG1100032140
WKN:A142WT
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); London
LEI Code:8945007AD80FTJTEGH37
EQS News ID:2424960
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2424960 29.10.2026 CET/CEST

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