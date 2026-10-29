EQS-News: Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026

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Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026



29.10.2026 / 20:13 CET/CEST

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Die Sirma Group Holding JSC hat ihren Einzelzwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. September 2026 veröffentlicht. Dieser ist auf der Website des Unternehmens in englischer Sprache abrufbar:

Einzelzwischenabschluss

für

den

Zeitraum

bis

zum

30

.

September

2026

(auf Englisch).

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Sirma Group JSC 135 Tsarigradsko shose blvd. 1784 Sofia Bulgarien Telefon: +35929768310 E-Mail: ir@sirma.com Internet: https://investors.sirma.com/en ISIN: BG1100032140 WKN: A142WT Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); London LEI Code: 8945007AD80FTJTEGH37 EQS News ID: 2424960

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