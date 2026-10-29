EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: HENSOLDT AG
HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
29.10.2026 / 12:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|HENSOLDT AG
|Straße, Hausnr.:
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|PLZ:
|82024
|Ort:
|Taufkirchen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|894500686FYLLZD3M624
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|26.10.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,03 %
|1,77 %
|4,80 %
|115500000
|letzte Mitteilung
|2,96 %
|1,83 %
|4,79 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000HAG0005
|0
|3500361
|0 %
|3,03 %
|US42701C1071
|0
|129
|0 %
|0,0001 %
|Summe
|3500490
|3,03 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Lent Securities (Rückrufrecht)
|N/A
|N/A
|2020230
|1,75 %
|Summe
|2020230
|1,75 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Differenzkontrakt
|N/A
|N/A
|Bar
|22817
|0,02 %
|Summe
|22817
|0,02 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|Trident Merger LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Investment Management, LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Capital Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Advisors, LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|Trident Merger LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Investment Management, LLC
|%
|%
|%
|Amethyst Intermediate LLC
|%
|%
|%
|Aperio Holdings LLC
|%
|%
|%
|Aperio Group, LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Canada Holdings ULC
|%
|%
|%
|BlackRock Asset Management Canada Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|%
|%
|%
|BlackRock (Singapore) Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 4, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 6, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Fund Advisors
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 4, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 6, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Institutional Trust Company, National Association
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
|%
|%
|%
|BlackRock Investment Management (Australia) Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|%
|%
|%
|BlackRock HK Holdco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Asset Management North Asia Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 4, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 6, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Institutional Trust Company, National Association
|%
|%
|%
|SAE Liquidity Fund (GenPar), LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|%
|%
|%
|BlackRock HK Holdco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Lux Finco S. a r.l.
|%
|%
|%
|BlackRock Japan Holdings GK
|%
|%
|%
|BlackRock Japan Co., Ltd.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock (Netherlands) B.V.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Advisors (UK) Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock International Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Investment Management (UK) Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|%
|%
|%
|BlackRock Asset Management Ireland Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|%
|%
|%
|BlackRock (Luxembourg) S.A.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Investment Management (UK) Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Fund Managers Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock (Netherlands) B.V.
|%
|%
|%
|BlackRock Asset Management Deutschland AG
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock International Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Life Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|%
|%
|%
|BlackRock UK Holdco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Asset Management Schweiz AG
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|%
|%
|%
|BlackRock Asset Management Ireland Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Solutions Funds ICAV
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|BlackRock, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Finance, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock Financial Management, Inc.
|%
|%
|%
|BlackRock International Holdings, Inc.
|%
|%
|%
|BR Jersey International Holdings L.P.
|%
|%
|%
|BlackRock Holdco 3, LLC
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman 1 LP
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|%
|%
|%
|BlackRock Group Limited
|%
|%
|%
|BlackRock (Netherlands) B.V.
|%
|%
|%
|BlackRock Asset Management Deutschland AG
|%
|%
|%
|iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|29.10.2026
29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|82024 Taufkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.hensoldt.net
|LEI Code:
|894500686FYLLZD3M624
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2424576 29.10.2026 CET/CEST
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