Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich erneut ein

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Oktober erneut eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 96,9 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Der Stimmungsindikator fällt damit wieder tiefer unter den langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt mit 97,5 Punkte gerechnet. Der Vormonatswert wurde um 0,4 Punkte auf 97,5 Punkte nach unten revidiert.

Der Stimmungsdämpfer geht auf einen Rückgang des Konsumklimas zurück. Aber auch im Dienstleistungssektor, dem Einzelhandel und der Bauwirtschaft verschlechterte sich die Stimmung. Nur der Indikator für die Industrie verbesserte sich./jsl/jha/

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen