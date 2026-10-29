EZB belässt Leitzins bei 2,5 Prozent
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen im Euroraum bleiben trotz erhöhter Inflation vorerst unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins beträgt weiterhin 2,5 Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt entschied. Ökonomen hatten dies im Schnitt erwartet./ben/DP/jha
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