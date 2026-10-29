Geldpolitik

EZB belässt Leitzins bei 2,5 Prozent - Dax auf Tageshoch

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Quelle: Sina Ettmer Photography/Shutterstock.com
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Die Leitzinsen im Euroraum bleiben trotz erhöhter Inflation vorerst unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins beträgt weiterhin 2,5 Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt entschied. Ökonomen hatten dies im Schnitt erwartet.

Der Einlagenzins bestimmt, wie viel Ertrag Banken auf überschüssiges Kapital erhalten, welches sie bei der EZB zwischenlagern. Dieser Zinssatz ist damit auch maßgeblich für die Zinsen für Sparer. Ein höherer Zins soll Verbraucher zum Sparen statt zum Konsum anreizen und so die Inflation eindämmen, die im Euroraum weiter deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent liegt.

Zuletzt hatte die EZB den Zins September erhöht. Begonnen hatte der Zinsanhebungszyklus im Juni, als die Notenbank erstmals seit September 2023 die Zinsen angehoben hat. Marktteilnehmer und Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die EZB vorerst eine Zinspause einlegen wird.

Nach dem Zinsentscheid stieg der deutsche Leitindex Dax auf ein Tageshoch von 26.051 Punkte, was einem Zuwachs von rund 1,3 Prozent entspricht. Der Euro wiederum gab moderat nach.

(mit Material von dpa-AFX)

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