EZB-Chefin Lagarde tritt im Februar ab - Suche nach Nachfolger läuft an

- von Francesco Canepa ⁠und Balazs Koranyi und Reinhard Becker

Frankfurt/Berlin, 29. Okt (Reuters) - EZB-Chefin Christine Lagarde hat ihren vorzeitigen Rückzug angekündigt und damit ein Personalkarussell bei der Europäischen Zentralbank in Gang gesetzt. Die Französin werde ihr Amt am 7. Februar niederlegen und damit ihre bis Oktober nächsten Jahres laufende Amtszeit nicht ausschöpfen, erklärte die EZB am Donnerstag und beendete damit monatelange Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang der Französin. Auch die EZB-Ratsmitglieder und der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, waren umgehend über den Schritt informiert worden. Er bietet den ‌europäischen Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit, noch vor der französischen Präsidentschaftswahl im Frühjahr die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. Zudem ebnet dies den Weg für eine Paketlösung, die auch weitere Führungsposten umfasst - darunter die Nachfolge von EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die Anfang Januar 2027 zum Internationalen Währungsfonds wechselt.

Bundesfinanzminister Lars ⁠Klingbeil kündigte an, Deutschland werde ⁠sein Gewicht als größter Staat im Euroraum einbringen, um eine breit getragene und verantwortungsvolle neue Führungsspitze der EZB zu bilden. Seit Längerem hatte es Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt von Lagarde und einen Wechsel der 70-Jährigen zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in die Schweiz gegeben. Das WEF lehnte eine Stellungnahme zu der Personalie ab. Wie die Nachrichtenagentur Reuters jüngst erfuhr, wird das Kuratorium des WEF, dem auch Lagarde selbst angehört, am Montag zusammentreten. Es könnte die Französin zur nächsten Vorsitzenden wählen.

Aus dem Umfeld Lagardes verlautete, ihr Rückzug stehe auch im Zusammenhang mit der anstehenden Präsidentschaftswahl in ihrem Heimatland. Sie wolle in Bezug auf die französische Politik nicht länger ‌neutral bleiben und wünsche mehr Freiheit bei der Äußerung ihrer Ansichten. Frankreich bereitet sich auf eine ‌Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr vor, bei der die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen als Favoritin gilt. DIW-Chef Marcel Fratzscher sieht den vorzeitigen Abgang Lagardes als taktisch gut gewählt: "Mit dem vorzeitigen Rückzug gibt Christine Lagarde europäischen Regierungen und Institutionen die Möglichkeit, einen Nachfolger zu benennen, der die Werte Europas und die Unabhängigkeit der EZB schützt."

Der europäische Ratspräsident Costa teilte ⁠mit, das Verfahren zur Bestimmung der Lagarde-Nachfolge werde noch am Donnerstag gestartet. Klingbeil sagte, man werde gemeinsam im Euroraum über die künftige Spitze der EZB beraten und ‌zeitnah entscheiden. "Ich bin mit dem Bundeskanzler ebenso wie mit meinen europäischen Amtskolleginnen und -kollegen hierzu ⁠im engen Austausch." Er verwies darauf, dass mehrere zentrale Positionen bei der EZB neu zu besetzen seien. Nächstes Jahr wird auch die Stelle des Chefvolkswirts frei, sodass eine Paketlösung naheliegt. Die Amtszeit des Iren Philip Lane als EZB-Chefvolkswirt endet am 31. Mai.

WER FOLGT LAGARDE NACH?

Gute Chancen für die Nachfolge Lagardes werden dem Spanier Pablo Hernandez de Cos und dem Niederländer Klaas Knot eingeräumt. De Cos war früher spanischer Notenbankchef und ‌ist seit Mitte 2025 Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Knot war ⁠früher Chef der niederländischen Zentralbank. Für de Cos sprechen aus Sicht ⁠von VP-Bank-Chefökonom Thomas Gitzel einige Punkte: "Spanien hatte seit Bestehen der EZB noch nie den EZB-Vorsitz inne. Darüber hinaus ist der Spanier dem geldpolitischen Metier nach seiner Tätigkeit als Vorsitzender der spanischen Notenbank treu geblieben." Holger Schmieding, Chefökonom der Berenberg Bank, rechnet damit, dass bald eine Paketlösung für die drei frei werdenden Posten im EZB-Direktorium stehen wird – spätestens auf dem EU-Gipfel Mitte Dezember, möglicherweise aber auch schon früher.

Mit der Rückzugsankündigung Lagardes rückte die anstehende Zinsentscheidung der EZB etwas in den Hintergrund. Trotz hartnäckig hoher Inflation dürfte sie den Leitzins am Mittag bei 2,50 Prozent konstant halten. Die Währungshüter hatten im Juni erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins angehoben und im September nachgelegt. Für Dezember erwarten die Finanzmärkte einen weiteren Schritt nach oben. Für Andreas Bley, Chefökonom des Bundesverbandes der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, kommt der Rückzug Lagardes für die Notenbank zu einem "denkbar anspruchsvollen Zeitpunkt". Gerade jetzt brauche die EZB einen glaubwürdigen und verlässlichen ⁠geldpolitischen Kurs: "Denn sie vollzieht einen schwierigen Balanceakt: Sie muss die Inflation weiter eindämmen, ohne die bereits spürbare Bremswirkung der höheren Zinsen aus dem Blick zu verlieren."

(Bericht von Reinhard Becker. Mitarbeit Klaus Lauer, Sabine Wollrab, Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)